Можно ли поехать в другую область? Будут ли штрафы с камер? Есть ли возможность сократить штраф?... — вопросов много, но «За рулем» нашел ответы на все.

1. Штрафы за нарушение самоизоляции могут быть оплачены со скидкой 50%?

Ответственность за нарушение самоизоляции в режиме повышенной готовности предусмотрена статьями 6.3 (часть 2) и 20.6.1 (часть 1).

Эти статьи не входят в перечень правонарушений, штраф по которым можно оплатить со скидкой 50%. Тем не менее снизить финансовую нагрузку все же возможно.

Для этого необходимо обратиться с ходатайством в суд, рассматривающий ваше дело, об отсрочке или рассрочке оплаты штрафа. В первом случае срок оплаты штрафа могут перенести максимум на месяц, во втором варианте можно растянуть оплату штрафа на три месяца.

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2. Если поехал без пропуска, то штрафы прилетят с каждой камеры или только с одной? И если с каждой, то не является ли это нарушением основного принципа законодательства, что за одно нарушение нельзя наказываться дважды?

Кодексом об административных правонарушениях установлено, что камерами автоматической фиксации могут обрабатываться только нарушения, связанные с правилами дорожного движения и благоустройства (ст. 2.6.1 КоАП РФ). Здесь же нарушение, связанное с невыполнением санитарно-эпидемиологических правил. Так что никаких «писем счастья» оформляться не должно. Но если вас остановят на дороге и установят отсутствие пропуска, за это уже смогут наказать на законных основаниях. Причем столько раз, сколько вы попадетесь при управлении транспортным средством без пропуска.

3. Если вначале пришел код цифрового пропуска (я это сообщение прочитал и сохранил), а спустя время пришло сообщение, что код признан недействительным (и я это сообщение не заметил), то что будет в случае проверки? Можно ли что-то доказать полиции?

Так как пропуск оформляется в режиме онлайн, то проверки на соответствие заявленной вами информации осуществляются позже. И в этом случае (обнаружении расхождений) пропуск может быть аннулирован. Если при проведении проверки на дороге будет установлено аннулирование пропуска, вас могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Так что единственный вариант не попасть на штраф — проверить перед поездкой действительность пропуска.

4. Так можно или нет сейчас поехать в другой регион и что для этого сделать?

Закон этого не запрещает, но власти рекомендуют воздержаться. Для передвижения по Москве и Московской области достаточно оформить один пропуск (в зависимости от места вашего жительства). Что касается поездки в другие регионы, то нужно узнавать правила проезда (в том числе и для транзита) на официальных сайтах региональных властей. Во многих регионах существует упрощенный порядок уведомления о разовых поездках (магазин, дача и пр.).

5. Нижегородская область заявила о запрете въезда в период майских праздников машин, чьи владельцы не проживают или не работают в ней. Я там не живу, но там живут мои родственники. Что делать?

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Если имеется серьезная необходимость такой поездки, то вам, во-первых, нужно внимательно изучить те правила, которые действуют в конкретном регионе. Даже если вы сможете обосновать необходимость поездки и получите разрешение, вполне возможно, вас обяжут оставаться в конечной точке вашей поездки на 14-дневном карантине. Причем это будет касаться не только вас, но и всех членов вашей семьи, а также всех тех родственников, к которым вы собираетесь поехать.

6. Я оформил пропуск и вписал госномер машины. Поехал на машине, но на полпути остановился, чтобы забежать в магазин. Могут ли оштрафовать за то, что я передвигаюсь пешком?

Не могут. Оформленный пропуск на автомобиль позволяет вам заезжать и в магазин. Здесь нет нарушения. При остановке полицейскими и составлении протокола ссылайтесь на имеющийся пропуск. Уверен, в этом случае рвение сотрудников полиции тут же испарится.

7. Слышал о новом законе, по которому полиция получит право вскрывать машины. Это что такое?

Закон о полиции, как и работающие вкупе с ним иные законы и нормативные акты, позволяют полицейским проводить разные процессуальные действия. Это может быть и досмотр, и обыск автомобиля. Но в любом случае для этого нужно иметь веские основания. Правительством разработаны поправки в закон «О полиции», которыми предполагается дать сотрудникам правоохранительных органов достаточно преференций. В том числе возможность вскрытия автомобилей в крайних случаях. Но пока это лишь предложение и депутатами не рассматривалось.

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Фото: Павел Кассин/ТАСС, Владимир Гердо/ТАСС, Андрей Никеричев/АГН «Москва»