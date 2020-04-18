С 15 апреля в Москве заработала пропускная система. Проверка электронных пропусков в первый же день привела к заторам на дорогах и очередям на входе в метро. «За рулем» разбирался, в каких случаях можно получить пропуск и можно ли с его помощью уехать в другой регион.
На вопросы ответили наши эксперты:
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Антон Гусев, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia
Антон Гусев, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia
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Михаил Юрасов, юрист адвокатского бюро «А-ПРО»
Михаил Юрасов, юрист адвокатского бюро «А-ПРО»
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Рафаэль Календжян, адвокат Московской городской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Москвы
Рафаэль Календжян, адвокат Московской городской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Москвы
Какие есть ограничения?
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Сейчас порядок передвижения между регионами зависит от ограничительных мер, введенных в каждом конкретном субъекте. Например, в ряде регионов власти ввели 14-дневный карантин для приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. На подобные меры пошли в Нижегородской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой и Тюменской областях, а также в Севастополе, отмечает юрист Михаил Юрасов.
В Москве и Московской области обязательный пропускной режим для передвижения на транспорте заработал с 15 апреля. И теперь каждый автомобилист должен иметь при себе цифровой пропуск, а сотрудники ГИБДД, полиции и Росгвардии могут проверять его наличие и указанные в нем сведения, поясняет Юрасов. Кроме цифрового пропуска при себе нужно иметь паспорт для подтверждения места постоянной или временной регистрации.
Рафаэль Календжян:
Это поможет доказать, что вы перемещаетесь для посещения аптеки/магазина или едете на работу или с работы. Если регистрации по месту жительства нет, то подтверждающим документом может стать документ о праве собственности на имущество (квартиру, дом, долю в имуществе), членская книжка или книжка садовода.
А если я там не прописан?
По закону местом пребывания может считаться жилое помещение, в котором человек проживает временно, говорит юрист Антон Гусев. «Закон № 5242–1 „О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ“ предусматривает обязательную регистрацию по месту пребывания. Однако гражданин может не регистрироваться в этом помещении, если уже прописан в квартире, которая находится в этом же городе или регионе. „То есть если гражданин зарегистрирован в одной квартире в Москве или Подмосковье, а живет в другой в этом же регионе, то регистрироваться там необязательно“, — отмечает юрист.
Как оформить спецпропуск?
При передвижении между Москвой и областью установлен «роуминг цифровых пропусков», т.е. цифровой пропуск, выданный в Москве, действует на территории Подмосковья, и наоборот. Приезжая в Москву (Московскую область) из других регионов, необходимо получить пропуск на сайте mos.ru или uslugi.mosreg.ru, говорит Юрасов. Похожая система работает в Нижегородской области: все въезжающие в регион на любом виде транспорта должны в течение часа после въезда известить о своем прибытии и сообщить свои контакты через сервис «Карта жителя Нижегородской области» или по номеру 112.
Как вести себя при проверке документов?
При проверке достаточно предъявить цифровой пропуск и паспорт. «Сотрудник ГИБДД при этом имеет право уточнить адрес отправления, адрес назначения и цели передвижения. Несоответствие адреса отправления месту регистрации (прописки) не является основанием для привлечения к какой-либо ответственности, поскольку в цифровом пропуске указывается фактическое место проживания (или иной фактический адрес отправления)», — поясняет Юрасов.
Список уважительных причин
Цифровые пропуска в Москве и области выдаются для поездок на работу (сроком до 30 апреля), посещения медицинских организаций (сроком на 1 день) и для поездок по иным целям (сроком на 1 день, получить такой пропуск можно будет не более двух раз в неделю). Указ мэра Москвы и постановление губернатора Московской области не устанавливают конкретный перечень иных целей. «Это означает, что по закону вы имеете право два раза в неделю поехать на дачу, в деревню к родственникам, за медикаментами, в гипермаркет или в других необходимых для вас целях, — говорит Юрасов. — Однако не следует злоупотреблять этим правом, чтобы не нарваться на штраф за нарушение режима самоизоляции», — оговаривает он.
Можно будет помочь родственникам?
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К сожалению, поездки к родственникам, в том числе для оказания медицинской помощи, вряд ли будут восприняты как уважительная причина, предупреждает Календжян. «Законодательство и судебная практика исходят из того, что для оказания медицинской помощи, в том числе скорой и неотложной, нужно обращаться к врачам. Кроме того, из-за ограничительных мер водители и пассажиры должны доказывать обоснованность и необходимость передвижения, то есть показать пропуск или служебное удостоверение (сотрудники правоохранительных органов, судьи, адвокаты, нотариусы и их помощники могут передвигаться по служебным делам без оформления пропуска)», — отмечает он.
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Итог таков: даже имея пропуск и необходимые документы, лучше на время пандемии воздержаться от поездок, особенно в другой регион, без крайней необходимости. Если все же решились на поездку, изучите действующие ограничение в тех областях, через которые будет пролегать ваш маршрут.