Власти нескольких российских регионов в период карантина ограничили движение автотранспорта.

В регионах местные власти ввели свои правила проезда во время карантина. Порой они не совсем понятные и противоречат друг другу, разобраться в них решил «Коммерсант».

На въездах в города Краснодарского края с 31 марта появились наряды ДПС и бойцов Росгвардии, проверяющих паспорта водителей и направляющих транзитный транспорт в объезд. С 3 апреля в регионе действует три вида пропусков: для транзитного транспорта (синий), для экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения внутри муниципалитета (зеленый), для передвижения по всей территории края (красный). Жители Краснодарского края жалуются, что не могут попасть на дачные участки, а тем временем пропуска уже появились на черном рынке: за красный просят 10–15 тыс. руб., за зеленый — 5 тыс. рублей.

В Татарстане введен особый режим въезда и выезда в 14 городах (в том числе Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге). В город могут попасть только те, кто там работает, либо граждане, возвращающиеся домой, у всех проверяют справки с работы.

В Белгородской области на границе с соседними Воронежской и Курской областями выставили три санитарных кордона. Ранее губернатор Евгений Савченко призвал взять на учет всех москвичей, приезжающих в Белгородскую область. Водителям и пассажирам измеряют температуру, также все заполняют анкеты, где сообщают контактные данные и место пребывания.

В Орловской области все въезды в регион (по направлениям из Москвы, Калуги, Брянска, Липецка и Курска) оборудовали круглосуточными учетно-заградительными постами, на которых дежурят сотрудники полиции и медики. Весь транзитный и въезжающий в регион транспорт досматривают, у водителей и пассажиров измеряют температуру.

В Белорецком районе — одном из самых популярных туристических мест Башкирии — закрыли въезд для туристов. Сделано это для безопасности местных жителей, так как сюда на отдых едут жители Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинской области, где больше всего заболевших. На постах уточняют цель поездки; если уважительной причины нет, разворачивают.

Порой на местах власти перегибают палку. Так, в Уфе один из жителей ночью на 2 апреля вышел, чтобы перепарковать машину, и полиция тут же его задержала за нарушение правил карантина. Ему в итоге присудили штраф в 15 тыс. руб. в соответствии с новой редакцией КоАП, которая вступила в силу за несколько часов до нарушения.

В Красноярске и Новосибирской области сотрудники ГИБДД на въезде останавливают машины для выяснения цели поездки. Запрета на передвижение автомобилей нет, но причина должна быть веская, как и причина выхода из дома.

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В Самарской области сотрудники ГИБДД останавливают владельцев личного транспорта и проводят разъяснительную работу, доходчиво рекомендуя воздержаться от поездки.

Строже всех поступили в Чеченской республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров вчера сообщил, что в республике создан годовой запас продовольствия, поэтому границы региона останутся закрытыми для въезда и выезда, а власти постараются, чтобы ни один человек не заехал в республику и не заразил местных жителей. Он попросил не критиковать его решение — «последствия будут видны, правильно мы поступили или неправильно мы поступили».

По поводу передвижения на автомобилях в Москве было много спекуляций, но мэр Москвы Сергей Собянин в конце концов разъяснил порядок.

«Никаких сплошных проверок автомобилистов пока нет, но сотрудники ГИБДД могут остановить машину, чтобы поинтересоваться целью поездки. Если человек едет на работу, за город, с дачи, в магазин или поликлинику, он продолжит движение».

Нет запрета на проезд нескольких человек в одной машине, важно, чтобы это не выливалось в массовое катание. Не стоит собирать соседей в автомобиле и ездить впятером-вшестером. Кроме того, в эфире телеканала «Россия 1» он сказал, что с помощью интеллектуальной транспортной системы можно отследить, едет ли автомобиль от дома до работы и обратно или долго «катается по городу».

В Челябинской области приняты меры по недопущению в область автомобилей с госномерами, имеющими иной регион. Исключение сделано для транзитного транспорта и автомобилей, доставляющих предметы первой необходимости.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС