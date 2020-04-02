В Челябинской области запретили въезд автомобилям других регионов

На границах введено реверсивное движение, весь транспорт из других областей разворачивают обратно.

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ГИБДД Челябинской области принимает меры по недопущению в область автомобилей с госномерами, имеющими иной регион, сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу челябинского ГУ МВД. Проезжая часть на пограничных участках трасс сужена до одной полосы, организовано реверсивное движение. Под надзором находится весь трафик, идущий в обоих направлениях.

Водителей, пытающихся въехать в область на автомобилях с любыми кодами регионов на номерах, кроме челябинских, разворачивают в обратном направлении. Исключение составляет транзитный транспорт и автомобили, доставляющие предметы первой необходимости. Детали введенных ограничений оглашаются сотрудниками полиции через громкоговорящие устройства.

В Челябинской области действует режим самоизоляции, на момент публикации заметки, по данным сайта коронавирус.онлайн, подтверждено 20 случаев заражения вирусом COVID-19, два человека скончались. В Челябинске работают 75 экипажей ДПС, массово проверяя водителей и проводя профилактические беседы.

С 5 апреля закрывает границы Чечня — в регион нельзя будет попасть никаким видом транспорта. А вот в Оренбургской области ситуация пока спокойнее, хотя контроль за въездом и выездом граждан ужесточен и здесь. По Москве и Санкт-Петербургу на автомобилях перемещаться пока можно, но в случае остановки инспектором цель поездки придется обосновать.

2 апреля президент России продлил действующий режим самоизоляции до конца апреля, заметив в телеобращении, что главы регионов сами будут принимать решения относительно режима в своем субъекте.

Картина того, как реализуется режим самоизоляции, сейчас действительно выглядит по-разному в каждом регионе.

Фото: Егор Алеев/ТАСС