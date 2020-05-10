Ларгус на вторичке — выбираем правильные двигатель и коробку — журнал За рулем

Ларгус на вторичке — выбираем правильные двигатель и коробку

Как ни странно, но более свежая версия Lada Largus может оказаться не лучшим выбором в плане надежности.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

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У Lada Largus много достоинств, среди которых неубиваемая подвеска, доставшаяся от Renault Logan, вместительный салон и огромный багажник, а также недорогое обслуживание. Есть и недостатки: например, неустранимые скрипы в салоне и отсутствие версий с автоматической коробкой.

Выбирая Ларгус на вторичке, следует учесть три важных фактора.

Какой мотор?

Изначально выпускались версии Ларгуса с французскими двигателями 1.6 K7M (8 клапанов, 84 л.с.) и 1.6 K4M (16 клапанов, 105 л.с. и 102 л.с.), которые при должном уходе пройдут более 400 тысяч километров. С 2016 года их начали вытеснять менее надежные, но более тяговитые моторы ВАЗ-11189 (8 клапанов, 87 л.с.) и ВАЗ-21129 (16 клапанов, 106 л.с.). Первый появился в 2016 году, а второй — в 2017-м. Следовательно, более свежая версия Ларгуса может оказаться не лучшим выбором в плане надежности.

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Какая коробка?

Похожая ситуация с механическими коробками — французские JH3 и JR5 выхаживают по 250 тысяч километров. Первая исчезла вместе с мотором 1.6 K7M, а вторая устанавливается на автомобиль до сих пор. С 2018 года Ларгусы получили российскую механику с индексом 21809, которая отличилась шумами, стуками, течами, проблемами с включением задней передачи и скромным ресурсом в 170 тысяч километров.

Какая комплектация?

Оптимальная версия Ларгуса на вторичном рынке — с двигателем 1.6 K4M и механикой JR5. Самые свежие универсалы с таким силовым агрегатом — 2017 года выпуска. За такую трехлетку продавцы запрашивают около 550 тысяч рублей.

Подробности обзора подержанных универсалов Lada Largus, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о LADA Largus (9)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон. хорошо лазит по сугробам, не швыряет не кидает. хорошо входит в повороты. движок вроде неплохой кпп включается понятно.чётко.

Недостатки:

плохое качество сборки отдельных элементов куча недоделок (конструктивных, инженерных — см комментарий) нет элементарных вещей (свойственных коммерческой машине и функциям) жрёт бензин 10л/100 км это вы считаете нормально для условно коммерческой машины?? (а тем более для личной? Вы серьезно? что...

Комментарий:

выдана машина произведена в ноябре 2019 года. Служебная. новая. казалось бы езди и радуйся? комплектация не дешевая. НО: никаких бардачков под рулем водителя. только пассажирский замок зажигания — неделю езжу пытаюсь попасть. инженеры сами пробовали его в работе почему ключ надо вращать в руке ,...

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