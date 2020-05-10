Как ни странно, но более свежая версия Lada Largus может оказаться не лучшим выбором в плане надежности.

Материалы по теме Обновленная Lada Largus: панель от Дастера, ключ как у Весты

У Lada Largus много достоинств, среди которых неубиваемая подвеска, доставшаяся от Renault Logan, вместительный салон и огромный багажник, а также недорогое обслуживание. Есть и недостатки: например, неустранимые скрипы в салоне и отсутствие версий с автоматической коробкой.

Выбирая Ларгус на вторичке, следует учесть три важных фактора.

Какой мотор?

Изначально выпускались версии Ларгуса с французскими двигателями 1.6 K7M (8 клапанов, 84 л.с.) и 1.6 K4M (16 клапанов, 105 л.с. и 102 л.с.), которые при должном уходе пройдут более 400 тысяч километров. С 2016 года их начали вытеснять менее надежные, но более тяговитые моторы ВАЗ-11189 (8 клапанов, 87 л.с.) и ВАЗ-21129 (16 клапанов, 106 л.с.). Первый появился в 2016 году, а второй — в 2017-м. Следовательно, более свежая версия Ларгуса может оказаться не лучшим выбором в плане надежности.

Какая коробка?

Похожая ситуация с механическими коробками — французские JH3 и JR5 выхаживают по 250 тысяч километров. Первая исчезла вместе с мотором 1.6 K7M, а вторая устанавливается на автомобиль до сих пор. С 2018 года Ларгусы получили российскую механику с индексом 21809, которая отличилась шумами, стуками, течами, проблемами с включением задней передачи и скромным ресурсом в 170 тысяч километров.

Какая комплектация?

Оптимальная версия Ларгуса на вторичном рынке — с двигателем 1.6 K4M и механикой JR5. Самые свежие универсалы с таким силовым агрегатом — 2017 года выпуска. За такую трехлетку продавцы запрашивают около 550 тысяч рублей.

Подробности обзора подержанных универсалов Lada Largus, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).