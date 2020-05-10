Благодаря небольшой модернизации открывать снаружи сдвижную дверь газовских микроавтобусов станет гораздо удобнее.

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На автомобилях ГАЗель и Соболь наружная ручка сдвижной двери расположена в задней ее части. А потому открывать дверь крайне неудобно.

Предлагаю вместо передней ручки двери установить еще одну ручку замка.

Для этого снимаем переднюю ручку, проделываем на ее месте отверстия для крепления новой ручки — такие же, как под штатной. В рычаге устанавливаемой ручки сверлим отверстие диа­метром 3–3,5 мм, крепим ручку на дверь и соединяем ее гибким мотоциклетным тросиком с тягой, идущей от внутренней ручки открывания двери к замку. Для крепления можно использовать хомут для тросов типа DIN741.

Открывать дверь снаружи за новую ручку стало гораздо удобнее.

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Г. Григорьев, Псковская область

Приз автору совета — светодиодный фонарь Osram Foldable 80.

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Фото: Г. Григорьев