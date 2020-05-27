Новый VW Passat 2020: подробный тест и видео

Очень популярный в Европе седан неизменно проигрывает в России одноклассникам из-за дороговизны. Passat восьмого поколения по-прежнему дорог, зато у него есть ряд фишек.

Что изменилось снаружи

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даря новой решетке радиатора, бамперу и оптике внешне Пассат оживился, стал менее формальным. В базовом оснащении оптика светодиодная, за доплату можно получить фары с функцией освещения поворотов или матричные. Последние в пакете с еще несколькими опциями обойдутся в 162 тыс. рублей. Светят потрясающе и при этом никого не слепят. Правда, думать, во что обойдется их замена в случае повреждения, страшно. Омыватели фар на Пассате не предусмотрены, что удивляет. Рисунок фонарей также изменился, а еще сзади, как это сейчас модно, название модели набрано крупными буквами.

Благо

В отличие от корейских и японских одноклассников, Volkswagen Passat может похвастать отменной шумоизоляцией колесных арок, благодаря которой на ходу в салоне не слышно гула от колес. Кстати, в базе — будете смеяться! — 16-дюймовые колеса на стальных дисках с колпаками. За литые диски придется доплатить «двадцатку».

Есть у Пассата и пакет для плохих дорог, с увеличенным до 15 см клиренсом. За счет этого передний бампер спокойно проходит над бордюрами. А еще можно заказать систему камер кругового обзора. Парковаться на такой машине проще, ведь можно включить переднюю камеру. В городе это удобно.





Строгий интерьер Интерьер Пассата соответствует его внешности: дорого, качественно, строго. Дисплей мультимедийки классный. Откликается уже на приближение к нему пальца. Правда, за пару дней теста он однажды завис, а значит, есть проблемы с соответствием функционала и «железа». Комбинация приборов удачная, можно выбрать один из нескольких дизайнов, а карту навигации — вывести во весь экран. Рестайлинговый Volkswagen Passat оснащен только разъемами USB-С, один из них расположен спереди, второй — сзади, третий — в подлокотнике. Помучиться из-за этих разъемов придется тем, кто захочет подключить к мультимедийке свой смартфон с микро-USB по протоколу Android Auto (сделать это можно только с помощью провода). Отдельно стоит сказать о сиденьях повышенной комфортности Ergocomfort. Они, по сравнению с обычными, имеют больше регулировок и комбинированную отделку из кожи и искусственной замши. Последняя держит намертво, из-за чего сменить позу затруднительно. Подголовники регулируются в том числе по вылету. Их можно придвинуть вплотную к затылку. Это удобно. Приличный по объему багажник Пассата продуман, качественно отделан и хорошо оснащен. Спинка складная, есть крючок, удерживающий пол в поднятом положении, полноразмерная запаска на легкосплавном диске, розетка, карманы. Также можно заказать электропривод крышки багажника с функцией бесконтактного открытия, так называемой виртуальной педалью. Но срабатывает система не всегда, даже в ясную сухую погоду, когда датчик ничем не испачкан. Моторы и коробки После рестайлинга у Пассата для российского рынка осталось только два мотора: 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 2-литровый 190-сильный. Возможностей последнего хватит для подавляющего большинства водителей. Главное — не забыть перевести машину в спортивный режим. Тогда и отклики будут острее, и разгон порадует. Дизеля больше нет. Та же участь постигла универсал и Passat Alltrack. На эти версии был минимальный спрос. Коробок передач после рестайлинга тоже осталось две. В базовой комплектации Пассат продается с 6-ступенчатой «ручкой». Но наибольший спрос, очевидно, будет на 7-ступенчатый преселектив DSG — многократно модернизированный и вроде бы ставший надежнее. К слову, гарантия на Пассат сейчас предоставляется «среднестатистическая»: 3 года или 100 тыс. км пробега. Так что за коробку в течение этого срока можно не опасаться.

Поведение на дороге Материалы по теме Обновленный Volkswagen Passat: тест во время эпидемии нный Volkswagen Passat без изюминки, но и придраться не к чему. Автомобиль готов выполнить любую команду. В качестве опции предлагаются амортизаторы с изменяемой степенью жесткости. И, в отличие от многих автомобилей, на Пассате разница между комфортным, спортивным и обычным режимами чувствуется. Изменения происходят не только в работе подвески, но и в рулевом управлении, отклике на газ и прочих повадках. Всего за 24 тыс. рублей можно заказать на Passat адаптивный круиз-контроль. По меркам аналогичных систем, работает он адекватно. Правда, электроника перестраховывается, трогается с запозданием и держит большую дистанцию, из-за чего перед вашей машиной будут постоянно влезать другие водители. Это напрягает и вынуждает всегда держать ногу на педали тормоза. Есть в Пассате и проекционный дисплей — выдвигающийся из приборной панели экранчик. Претензий к отображению информации нет: на дисплее данные об адаптивном круиз-контроле и текущей скорости, показываются подсказки навигации.

В салоне Пассата достаточно просторно и комфортно. Казалось бы, автомобиль отлично подошел бы многим, от таксистов до семейных людей. Если бы не удручающе высокие цены в прайс-листе. Упакованная по максимуму машина обойдется в более чем 3,1 млн рублей! Безопасно парковаться теперь стало легче благодаря защите камеры заднего вида. Приличный по объему багажник Пассата продуман, качественно отделан и хорошо оснащен. Спинка складная, есть крючок, удерживающий пол в поднятом положении, полноразмерная запаска на легкосплавном диске, розетка, карманы. Также можно заказать электропривод крышки багажника с функцией бесконтактного открытия, так называемой виртуальной педалью. Но срабатывает система не всегда, даже в ясную сухую погоду, когда датчик ничем не испачкан.