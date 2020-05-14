Вчера, в 8:00 Машина записана на ребенка — надо теперь перерегистрировать? Читатель «За рулем» услышал, что из закона убрали норму, позволяющую регистрировать автомобили на несовершеннолетних, и озадачился: он-то записал машину на сына раньше, и 16 лет мальчику еще не исполнилось. Что делать? Разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Несколько лет назад зарегистрировал на 10‑летнего сына машину. Говорят, что теперь так делать нельзя. Как быть? Михаил Петровский, г. Оренбург
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Материалы по теме
Согласно Правилам государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764, государственная регистрация транспортного средства осуществляется за собственником ТС (за исключением лица,
не достигшего возраста 16 лет либо признанного недееспособным).
Регистрация ТС, принадлежащих физическим лицам, не достигшим возраста 16 лет, осуществляется за одним из родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей). В этом случае постановка ТС на учет осуществляется на ограниченный срок действия — до достижения несовершеннолетним собственником 16-летнего возраста.
Поскольку на момент вступления указанной нормы в силу транспортное средство уже было зарегистрировано на вашего сына, каких-либо обязанностей в этой связи у вас не возникает. Фото: depositphotos.com
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter