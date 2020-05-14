У меня есть пропуск, но штраф за нарушение самоизоляции пришел. Разбор «За рулем»

Дано: сегодня в Москве за отсутствие цифрового пропуска водителя могут наказать на пять тысяч рублей. Найти: справедливость, если пропуск есть, но штраф с камеры все равно пришел. Эта задачка сложнее, чем кажется.