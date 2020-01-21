Новшеств ожидается немало. В том числе и хороших.

Мы уже рассказали о некоторых нововведениях, инициированных нашим правительством (уже бывшим), к которым всем нам придется привыкать в 2020 году. Напомним, что еще нас ждет в наступившем году.

Регистрация на новый лад

Если вы окажетесь в числе счастливчиков, которые купят машины в 2020 году, приготовьтесь к оформлению свидетельства о регистрации нового образца — пластикового, с закругленными краями, размером как водительские права. На лицевой стороне свидетельства будут личные данные автовладельца, на оборотной — VIN, мощность двигателя, цвет кузова. Если у машины сгнили заводские идентификационные номера на кузове или раме, будут наносить специальную полицейскую маркировку и вносить соответствующую запись в раздел «особые отметки» регистрационных документов. Делать это автовладелец должен за собственный счет. Ориентировочная стоимость услуги — от 5000 до 20 000 рублей.

Идея такой маркировки жила в МВД с 2015 года (российские полицейские решили перенять опыт голландских и белорусских коллег). И вот она получила реальное воплощение.

Материалы по теме Госномера заставят получать в день покупки

Будут и другие новые правила регистрации. Новые автомобили должны выезжать из автосалонов уже с номерами (государственными регистрационными знаками). Никаких 10 дней на регистрацию теперь не будет. Номера будут выдавать с привязкой к региону, где зарегистрирован владелец автомобиля. Да-да, снова.

Некоторые родители или опекуны специально оформляли машины на детей, чтобы не платить штрафы за нарушения ПДД, так как административная ответственность наступает лишь в 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ). Сейчас же ребенок до 16 лет по-прежнему может быть собственником, но зарегистрировать машину на него в ГИБДД не получится. А уже зарегистрированные автомобили несовершеннолетних владельцев будут автоматически сниматься с регистрации и переоформляться на родителя или усыновителя до достижения владельцами 16-летия.

В свидетельстве о регистрации будет указываться класс автомобиля по правилам Таможенного союза. Например, M1 для легковых автомобилей и N1 для грузовых...

Новые правила приема экзаменов на водительское удостоверение не повысят качество обучения в автошколах. Реформа же процесса обучения в автошколах ведется с 2013 года и все никак не закончится. Очевидно, курсантам нужно ждать очередных новшеств.

Новые правила экзаменов

С 1 октября 2020 года экзамены на получение водительского удостоверения будут принимать по новым правилам. В теоретической части будет больше заданий (сейчас их в общей сложности около 800), а в практической части вместо традиционных «площадки» и «города» будет объединенный получасовой экзамен на оценку навыков вождения. Предусмотрен и механизм подачи жалоб на «заваливающих» экзаменаторов. Впрочем, можно будет аннулировать не только неудовлетворительную оценку экзамена, но и положительную — при выявлении поддельных документов (медсправок), например.

В случае плохой сдачи экзамена проверка теоретических знаний будет назначаться не раньше чем через 7 дней (но не позже 30 дней), проверка навыков вождения — не раньше чем через 7 дней (но не позже 69 дней). После трех неудачных попыток сдачи экзамена следующей придется ждать не меньше месяца (но и не более трех).

Во время обучения курсантов автошкол теперь можно возить не только по городу и загородным дорожкам. Теперь допускается обучение вождению на автомагистралях. Борьба за безопасность, снижение смертности, говорите? Остается надеяться на здравомыслие инструкторов.

Все лучшее — детям

По сообщению ТАСС, до 31 марта 2020 года должна быть подготовлена поправка в КоАП РФ, предусматривающая более серьезную ответственность за ДТП, если в салоне находятся несовершеннолетние дети. Такое поручение дал вице-премьер Максим Акимов Минюсту и МВД.

Минпромторг также должен разработать изменения Технического регламента Таможенного союза, устанавливающие обязательное оснащение детской одежды, сумок, рюкзаков, ранцев и портфелей световозвращающими элементами.

С 30 июня 2020 года организованные перевозки детей можно осуществлять на автобусах не старше 10 лет — с даты выпуска транспортного средства. Соответствующие правила закреплены постановлением правительства РФ от 8 августа 2018 г. № 925. Закон действителен для всей территории Российской Федерации. Но как его будут выполнять где-нибудь в глубинке, где новые машины в дефиците?

И раз уж речь зашла про автобусы, напомню, что все автобусы категорий M2 (с полной массой до 5 тонн) и M3 (свыше 5 тонн) с 1 июля 2020 года должны быть оборудованы тахографами — приборами для контроля и регистрации скорости движения, пробега автомобиля, рабочего времени и отдыха водителей.

Инвалидов уравняли в правах

С 1 июля 2020 года начнет действовать закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», устанавливающий новые правила для водителей-инвалидов I и II групп или водителей, перевозящих детей-инвалидов. Теперь им не нужно будет получать местные разрешения на парковку на местах для инвалидов, и их не будут штрафовать за парковку на таких местах в «чужом» регионе. Данные о водителях-инвалидах и их транспортных средствах будут вносить в федеральный реестр на основании заявления, поданного через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд РФ.

Для удобства предусмотрен полугодовой переходный период, чтобы все водители-инвалиды или перевозящие детей-инвалидов успели подать информацию для федерального реестра.

Такси — вон из дворов

Материалы по теме Новые штрафы для водителей — уже с 1 января 2020 года

1 января начинает действовать приказ Минтранса России от 17.05.2018 N 199, запрещающий создавать парковки коммерческого транспорта в жилых зонах (к этой категории относятся не только грузовики и автобусы с микроавтобусами, но и, например, автомобили такси). Правда, запрет этот касается не всех дворов, а только жилых зон городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя). И речь идет не об одиночных стоянках грузовиков или такси, а о массовых парковках.

Можете ознакомится с приказом по этой ссылке. Только приготовьтесь к тяжелому чтению, ведь одно лишь название документа состоит чуть ли не из сотни слов!..

Новый тариф «Платона»

Материалы по теме Тариф «Платона» поднимут с 1 февраля

Согласно постановлению Правительства № 1191, нынешние тарифы системы «Платон» и коэффициент за причинение вреда дорогам действуют до 1 февраля 2020 года. После этой даты владельцы грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн будут платить по 2 рубля 20 копеек за каждый километр пути. Для справки: на конец 2019 года в системе «Платон» зарегистрировано 1,2 миллиона транспортных средств. Актуальный тариф — 2 рубля 04 копейки за километр.

Повышение вроде небольшое, в отличие от маршрутов, которые проходят в России дальнобойщики. А еще через год, 1 февраля 2021 года, тариф за проезд большегрузных автомобилей по российским дорогам повысят до 2 рублей 35 копеек за километр в связи с ежегодной плановой индексацией. По словам главы Минтранса России Евгения Дитриха, и далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%. А теперь угадайте, кто будет платить. Правильный ответ — все мы.