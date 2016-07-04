12 главных автособытий 2019 года. Выбор Михаила Колодочкина

Во все времена под Новый год мы желали друг другу оставить всяческий негатив позади, дабы забрать с собой только хорошее и пушистое. Однако же и повторять прошлогодние ошибки раз за разом не стоит. Вспомним некоторые события ушедшего года — как со знаком «плюс», так и с «минусом».

Из масштабных событий года вспомню про открытие трассы М-11 меж двух столиц. Здесь было всё: президент, Аурус, СМИ и перепуганные чиновники, у которых опять не горел свет. Хорошо, что дорогу все-таки открыли — хотя, на мой взгляд, и преждевременно. Уж если не успели сделать это к мундиалю, то хотя бы сейчас, коль все равно опоздали, ее нужно было все-таки доделать до конца. И переправу через Волгу соорудить, и АЗС с придорожными кафешками обустроить. А про отсутствующее и неработающее освещение как-то и вспоминать неловко. Оно есть или его нет? Лучше было бы говорить про «завершающий этап строительства», а не рапортовать о победоносном завершении…

Еще запомнилась непонятная и неприятная провокация с медицинскими справками для водителей. К счастью, она оказалась довольно скоротечной, но многим успела серьезно потрепать нервы. Плохо то, что она явно не последняя, а потому уже в новом году возможно «дежавю». Однако хочется быть оптимистом и надеяться на то, что президент опять назовет эту инициативу бредом…

Разговоры о снижении нештрафуемого порога скорости пока что так и остались разговорами. И это, наверное, в целом всех устраивает, поэтому не будем возобновлять дискуссию. Пока не будем: ведь после праздников она возобновится сама собой. И нынешние 20 км/ч превратятся в нечто более скромное. Зато уже сейчас предлагают резко увеличить штрафы за превышение скорости, а нарушителей «со стажем» лишить права на дисконт.

Что касается реформы ОСАГО, то она — увы! — забуксовала где-то в Думе. Начинания были понятные: ездишь без нарушений — платишь меньше. В начале года даже намечались какие-то подвижки, но затем получилось «как всегда». Продолжение — в следующем году. Если повезет, конечно.

Из автоновинок отметим в первую очередь «нашенские» — Патриот с автоматом и Весту с вариатором. Из пришлых вспомним, пожалуй, Renault Arkana, а также Haval F7 и забавный Suzuki Jimny.

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Жаль, что уходящий год не принес нам ничего утешительного по реформе ПДД . Тошнотворные формулировки, постоянные уточнения и дополнения, новые правила проведения экзаменов, а итог — массовая уверенность в том, что все нацелено исключительно на отъем денег, а вовсе не на безопасность движения. Контраргументы в уходящем году не прозвучали: ждем наступление следующего…

Кстати, на АЗС появился «сотый» бензин. Это было предсказуемо: недаром нефтяные компании загодя начали агитировать за отказ от 95-х бензинов в пользу улучшенных 98-х. Подавляющему большинству современных автомобилей «сотые» бензины ни к чему, поэтому главное, чтобы они не вытеснили с АЗС своих «плебейских» собратьев типа А-92 вслед за 80-ми… А это вполне вероятно: в европах таких топлив уже нет.

Наконец, уходящий год приравнял пьяные смертельные ДТП к умышленному убийству. Звучит совсем не празднично, но если подобная мера сократит количество неадекватов, лезущих за руль в непотребном состоянии, то и праздники в семьях нормальных водителей реже будут омрачаться из-за чужой глупости.

С наступающими праздниками, друзья!

P.S. А чем вам запомнился уходящий 2019-й? Пишите в комментариях.