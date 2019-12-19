Постановление о дополнительной маркировке автомобилей начнет действовать с 1 января 2020 года.

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Если идентификационные номера транспортного средства проржавели, автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить дублирующую полицейскую маркировку на кузов или раму машин. Это закреплено в постановлении правительства, которое подписал премьер Дмитрий Медведев.

В ближайшие дни документ, с которым ознакомился «Коммерсантъ», будет опубликован, а вступает норма в действие с 1 января 2020 года. Новое требование также закреплено в законе «О государственной регистрации транспортных средств».

Ежегодно фиксируется 8–10 тыс. случаев, когда из-за коррозии, ремонта, подделки заводские идентификационные номера на кузове или раме невозможно прочитать. МВД, ссылаясь на опыт Белоруссии и Нидерландов, еще в 2015 году предлагало ввести дублирующую маркировку, и теперь ее решили закрепить федеральным законом.

После выявления проблемы на «несъемные части» (раму, кузов и т. д.) автомобиля для исключения случаев мошенничества установят бирки, пломбы или печати, а документы на автомобиль отправят в ОВД.

Машину осматривают в экспертно-криминалистическом центре. Если криминала не выявлено и при этом есть возможность установить заводской номер рамы и двигателя, принимается решение о нанесении полицейской маркировки.

Автовладелец сможет обратиться в орган по сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию (таких организаций чуть более сотни) или к любому заводу-изготовителю транспортных средств (более 750) для нанесения нужной маркировки. Если в организации есть необходимое оборудование (автоматический маркиратор стоимостью 300–400 тыс. руб.), то маркировку за отдельную плату нанесут, сообщает «Коммерсант». Стоимость услуги пока неизвестна, но эксперты предполагают, что обойдется она в 5–10 тыс. рублей.

После нанесения маркировки обязательно нужно внести отметку в паспорт транспортного средства и получить новое свидетельство о регистрации.

Также в законе «О государственной регистрации транспортных средств» закреплено право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на изготовление государственных регистрационных знаков.



Фото: ТАСС/Елена Пальм