Кусок фетра — и автомобиль как новенький, и в салоне тишина.

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К ключу от нового автомобиля прикрепил брелок. При движении по разбитым дорогам брелок болтался и бился о пластик, царапая его и издавая противные звуки.

Я купил в магазине кусок фетра под цвет панели, вырезал по размеру и наклеил с помощью двухстороннего скотча. Теперь посторонние звуки не раздражают: брелок бьется о фетр почти неслышно.

Р. Митрофанов, Беломорск

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Фото: Р. Митрофанов