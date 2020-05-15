Сегодня, в 8:00 Простейшая шумоизоляция для любой модели — совет читателя Кусок фетра — и автомобиль как новенький, и в салоне тишина.
Материалы по теме
К ключу от нового автомобиля прикрепил брелок. При движении по разбитым дорогам брелок болтался и бился о пластик, царапая его и издавая противные звуки.
Я купил в магазине кусок фетра под цвет панели,
вырезал по размеру и наклеил с помощью двухстороннего скотча. Теперь посторонние звуки не раздражают: брелок бьется о фетр почти неслышно. Р. Митрофанов, Беломорск Приз автору совета — набор автомобилиста «Техосмотр‑2» Airline. Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов. Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами. Фото: Р. Митрофанов
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter