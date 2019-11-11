Сегодня, в 8:00 Деталь для Весты от ГАЗели — совет читателя Донором для поврежденного датчика парковки неожиданно стала катушка зажигания для двигателя ЗМЗ‑405.
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После легкого удара в бампер Весты один из разъемов датчика парковки оказался раздавлен. Долгие поиски оригинальной детали не дали результата.
Помог случай: нужно было купить запчасть на
ГАЗель. Зашел в магазин, и на глаза попался разъем катушки зажигания (ремонтный набор АХ‑501) для двигателя ЗМЗ‑405.
Колодка подошла идеально, осталось только подключить ее к проводам.
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