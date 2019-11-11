Десять марок подняли цены (пока все отдыхали) У Лады это уже третье изменение ценников. На продажу выставлен «Мерседес-Мерседес» Чтобы у покупателей не возникло сомнений, что перед ними Mercedes-Benz, а не Dodge, владелец украсил машину двумя трехлучевыми звездами. МВД просят ввести новые дорожные знаки С предложением ввести новые знаки с предупреждением о дорожных камерах в МВД обратился «Общероссийский народный фронт».