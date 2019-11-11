Деталь для Весты от ГАЗели — совет читателя — журнал За рулем

Деталь для Весты от ГАЗели — совет читателя

Донором для поврежденного датчика парковки неожиданно стала катушка зажигания для двигателя ЗМЗ‑405.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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После легкого удара в бампер Весты один из разъемов датчика парковки оказался раздавлен. Долгие поиски оригинальной детали не дали результата.

Помог случай: нужно было купить запчасть на ГАЗель. Зашел в магазин, и на глаза попался разъем катушки зажигания (ремонтный набор АХ‑501) для двигателя ЗМЗ‑405.

Колодка подошла идеально, осталось только подключить ее к проводам.

Е. Есаулков, Волжский

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Фото: Е. Есаулков

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Отзывы о LADA Vesta (26)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

2019 год выпуска

Недостатки:

маты нельзя употреблять, потому недостатков нет.

Комментарий:

менее месяца владения менее 1000 км. пробега. Застучал мотор. Ждем заключение завода.

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