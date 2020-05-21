3 варианта покупки авто и одна хитрость, чтобы сэкономить

Можно ли всерьез рассматривать потребительский заем как альтернативу автокредиту? Стоит ли копить на машину? И знаете ли вы, почему автосалонам не интересны люди с деньгами на руках?

Купить автомобиль можно тремя способами: накопив или продав «что-нибудь ненужное», взяв автокредит или оформив в банке потребительский кредит. У каждого способа есть плюсы и минусы, о которых полезно знать, чтобы приобрести автомобиль с максимальной выгодой.

Для начала давайте представим масштабы закредитованности автомобилистов. Согласно статистике Национального бюро кредитных историй, в 2019 году было выдано 947 300 автокредитов — на 11,9% больше, чем годом ранее. Всего же в прошлом году, как подсчитали в АЕБ, было продано 1 759 532 новых автомобиля, а значит в кредит оказалось куплено 53,84% машин. Это рекордный показатель за последние семь лет, и большее количество автокредитов выдавалось только в 2013 году — около 1,1 млн. Но тогда же было продано 2 777 447 новых автомобилей. В процентном отношении 2019 год оказался рекордным, так как в 2013 году в кредит было куплено 39,6% новых машин.

Кредиты популярны и на вторичном рынке: используются и автокредиты, и потребительские займы. Но, к сожалению, в статистике по вторичке слишком много белых пятен.

Плюсы и минусы автокредита

Этот способ кредитования стал популярным не зря. Он отличается низкой процентной ставкой, так как машина находится в залоге у банка до окончания выплат. Например, Lada Finance предлагает ставку 5,7% при первоначальном взносе 50%. Кредитная программа Hyundai под названием ANTIVIRUS обещает ставку 4,9%, а Skoda готова продать вам новый автомобиль в кредит под 3%. Такие низкие ставки действуют в отношении не только новых, но и подержанных машин. Например, банк ВТБ готов одолжить вам сумму до 3 млн рублей на 5 лет под «от 2,5%» годовых. Где вы при этом берете машину — не важно.

Низкий процент по кредиту обещает хорошую экономию, но суть автокредита состоит не только в том, что ПТС на транспортное средство хранится в банке, но и в том, что оно страхуется по каско на весь срок кредита. Ценообразование каско законодательно ни к чему не привязано, поэтому стоимость страховки сложно предположить, не имея на руках конкретного случая. Но, согласно данным Центробанка, средняя стоимость страховки по каско в России в 2019 году составила 36 500 рублей. Поэтому многих покупателей смущают автокредиты — переплата за пользование деньгами становится весьма существенной — на 3000 рублей в месяц. Но…

Большинство автопроизводителей дают существенные скидки, если вы покупаете машину в кредит. У АВТОВАЗа скидка составляет 20 тысяч рублей, что может покрыть расходы на годовой полис каско. У Hyundai скидка на кредитные машины доходит до 130 тысяч рублей, а у Шкоды скидка может составлять до 150 тысяч рублей. Естественно, во всех случаях речь идет о популярных городских моделях стоимостью до одного миллиона рублей. Впрочем, аналогичные условия действуют в отношении подавляющего большинства моделей различных марок, и чем они дороже, тем больше скидки.

Кроме того, многие популярные сегодня машины в силу невысокой стоимости (до одного миллиона рублей) можно приобрести по госпрограмме, и государство оплатит 10% их стоимости. То есть до 100 тысяч рублей. Напомним, действуют две программы: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». И если под действие второй программы попадают не все (двое и больше несовершеннолетних детей в семье), то купить машину по первой может большинство российских семей, если супруг или супруга, имея водительские права, никогда ранее не владели автомобилем. При этом не запрещается, если у другого члена семьи в собственности есть или была машина (и даже не одна).

Потребительский кредит — в чем его выгодность

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Посмотрим, чем хорош потребительский кредит в сравнении с автокредитом. Ставка по нему — от 7 до 23%. Чаще всего встречаются обещания дать деньги под 11–12% годовых. По сравнению даже с 5,7% автокредита разница существенная. Для сравнения: беря в кредит на три года, например, 425 тысяч рублей, при ставке 5,7% ежемесячные выплаты составляют 12 909 рублей. При ставке же 12% выплаты увеличиваются до 14 150 рублей. Разница в 1241 рубль приводит к ежегодной дополнительной переплате 14 892 рублей и к переплате 44 676 рублей за три года пользования кредитом. При увеличении суммы кредита переплаты примерно кратны.

То есть потребительский кредит на один миллион рублей сроком на три года обойдется примерно на 105 тысяч рублей дороже (коэффициент разницы сумм займа 2,35), а это цена трех средних по цене полисов страхования каско.

Чем же выгоден тогда потребительский кредит? Во-первых, для приобретения автомобиля не нужно первоначального взноса. Купив с его помощью машину, владелец может распоряжаться ею как угодно — ПТС у него на руках. Ее можно в любой момент продать, погасив кредит или продолжая его выплачивать, а также использовать автомобиль в качестве залога при другом кредите. Кроме того, не требуется страхование по каско.

Но страховать жизнь заемщика все равно придется, причем стоимость страховки вносят в сумму кредита, и вы переплачиваете проценты и за нее. Договор страхования можно разорвать при досрочном погашении кредита, и вам вернут остаток суммы, но не уплаченные проценты.

Кроме того, вы не обязаны выполнять условия гарантийного договора, экономя на обслуживании автомобиля в неофициальном сервисе.

В результате за свободу, а также отсутствие первоначального взноса и полиса каско покупатель переплачивает в нашем случае 105 тысяч рублей и теряет скидку от 20 до 150 тысяч рублей. То есть потери составляют от 125 до 255 тысяч рублей при покупке автомобиля стоимостью около миллиона рублей. Взамен он получает экономию на каско в размере примерно 105 тысяч рублей и на сервисе, а точнее на трех-четырех ТО. Кроме того, владелец получает свободу действий и отсутствие первоначального взноса, что является не столько выгодой, сколько удобством при тех или иных обстоятельствах. Вопрос в другом — какую нужно иметь зарплату, чтобы банк сегодня одобрил ничем не обеспеченный кредит на один миллион рублей.

Накопил и купил

Идеальный вариант, при котором не нужно платить проценты по кредиту и покупать дорогой полис каско, но…Этот вариант годится, скорее, на вторичном рынке, где живые деньги на руках помогают порой несколько сбить цену. При покупке же новой машины в салоне клиент не получит никаких скидок, а значит, в некотором смысле, переплатит по сравнению с пользователями с автокредитом. По сути, это тот же клиент, который принес дилеру деньги потребительского кредита. Парадокс? Нет. Вот как это объяснил пожелавший остаться неизвестным менеджер по продажам:

«Покупатель с деньгами на руках имеет малую ценность. Он просто платит автопроизводителю, немного платит дилеру и исчезает. Приобретая машину в кредит, человек „кормит“ банк-партнер, страховую компанию и сервис официального дилера. Это долгосрочное партнерство, а через несколько лет, если менеджер не прошляпит, клиент купит здесь же свой следующий автомобиль. Поэтому ему компенсируют большую часть затрат».

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Поняв это, некоторые покупатели, имеющие на руках нужную для покупки машины сумму, стали хитрить: приобретать автомобиль в кредит, забирая все возможные скидки и гася кредит досрочно, возвращая стоимость страхования заемщика и полиса каско. При этом по процентам переплачивается гораздо меньшая сумма денег.

Кстати, в течение первых тридцати дней кредит можно оплатить досрочно без штрафов и в день обращения. Это право прописано в статье 11 закона 353-ФЗ от 21.12.2013 года. Ждать разрешения банка не придется, а проценты будут насчитаны только за дни пользования. Через 30 дней у банка будет месяц на рассмотрение заявки на досрочное погашение, за который будут начислены проценты.

Что выгоднее?

Самым выгодным вариантом, при правильном подходе, следует признать хитрый способ «Накопил, взял автокредит, получил скидки, погасил». На втором месте — автокредит, переплаты по которому компенсируются не только автопроизводителем, но и государством. Третье место достается потребительскому кредиту, который не имеет значительных выгод, но незаменим в некоторых жизненных ситуациях.

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