Автомобили, которые у нас не получились. Но попробовать-то стоило!

История отечественного автопрома знала и микролитражку от конструкторов ЗИЛа, и реактивный автомобиль Горьковского автозавода, и даже гран-туризмо марки МАЗ!

В СССР существовала жесткая специализация автомобильных заводов. Минский завод делал тяжелые грузовики, ЗИЛ — грузовики и в мизерных количествах представительские лимузины, а Ижевский завод — Москвичи по чертежам МЗМА. Даже право выпускать модификации Москвича-41 2: ИЖ-Комби и «каблучок» ИЖ-2715 — ижевцы завоевали с трудом.

Но иногда советские автогиганты все-таки «выходили за флажки», иной раз — по собственной инициативе, а порой и наоборот — не по своей воле.

Электрички из Львова, автобусы из Москва и джип из Ижевска

ЛАЗ-НАМИ-750

Материалы по теме 13 народных автомобилей СССР, которых как бы не было

Львовский автобусный завод был одним из самых мощных и продвинутых в СССР производителей больших пассажирских машин. Однако он же в давние времена оказался производителем… грузовых электромобилей. Хоть и мелкосерийных.

В 1951 году во Львове собирали фургоны конструкции НАМИ, разработку которых начали еще в 1948-м. ЛАЗ-НАМИ-750 и ЛАЗ-НАМИ-751 грузоподъемностью 500 кг и 1500 кг соответственно имели деревометаллические кузова и по два электромотора, каждый из которых приводил одно заднее колесо. На ЛАЗ-НАМИ-750 двигатели были 3,2-киловаттные, а на модели 751 развивали по 6 кВт. Максимальная скорость фургонов составляла 30–33 км/ч, а запас хода — 70–75 км/ч. Думаю, что это преувеличение. Выпустили по десять экземпляров каждой модели, а уже затем завод полностью переключился на подготовку производства автобусов.

ЗИЛ-118 Юность

Микроавтобус на узлах и агрегатах лимузина ЗИЛ-111 группа инженеров и стилистов завода Лихачева стала создавать в инициативном порядке, то есть без утвержденного плана. Но машина получилась очень интересная — с передовым дизайном, очень, по тем временам, комфортабельная, со 150-сильным двигателем V8 и двухступенчатой автоматической коробкой передач. Поэтому ЗИЛ-118 Юность с 1961 года потихоньку стали собирать отдельными экземплярами. Позднее появилась даже идея наладить серийное производство, чтобы снизить себестоимость лимузинов-членовозов. Но до 1971 года собрали только 20 автобусов. Позднее, также отдельными экземплярами, до 1994-го делали и микроавтобусы двух модернизированных версий — ЗИЛ-118К и ЗИЛ-3207. Таких автомобилей в общей сложности собрали всего 61.

ИЖ-5

Конструкторы Ижевского завода практически сразу после пуска в производство Москвичей стали экспериментировать в новых для себя классах автомобилей. И уже в 1970-м сделали ИЖ-5, который в определенной мере стал дальним предшественником Нивы.

Коротенькая, с цельнометаллическим кузовом машина базировалась на агрегатах Москвича-412, но была полноприводной, с подключаемым передком и раздаточной коробкой, управляемой одним рычагом. Развитием этой машины стал ИЖ-14, у которого подключить можно было и переднюю, и заднюю ось по отдельности, и полный привод. Но интересная инициатива ижевцев понимания в правительстве не нашла.

Продолжение — на следующей странице.