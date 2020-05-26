Поставил в стоп-сигналы светодиоды, а они мигают... Это плохо?

Ваши опасения обоснованны — читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

На Солярисе заменил лампочки в стоп-сигналах на светодиодные. ­Светить стали ярче, но почему-то часто мигают при работе. Замена на лампы от другого производителя не помогла. Могут ли оштрафовать?

Е. Петров, станица Брюховецкая

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Пункт 2.3.1 ПДД и пункт 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускает использование автомобиля, у которого количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней указателей поворота, огней аварийной сигнализации, огней аварийного сигнала торможения и боковых габаритных огней авто желтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота.

Таким образом, поскольку речь идет о сигналах торможения в штатном режиме, мигающий режим противоречит установленным нормам. Ответственность за нарушение установлена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.