Поставил в стоп-сигналы светодиоды, а они мигают... Это плохо?
Ваши опасения обоснованны — читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
На Солярисе заменил лампочки в стоп-сигналах на светодиодные. Светить стали ярче, но почему-то часто мигают при работе. Замена на лампы от другого производителя не помогла. Могут ли оштрафовать?
Е. Петров, станица Брюховецкая
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Пункт 2.3.1 ПДД и пункт 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускает использование автомобиля, у которого количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней указателей поворота, огней аварийной сигнализации, огней аварийного сигнала торможения и боковых габаритных огней авто желтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота.
Таким образом, поскольку речь идет о сигналах торможения в штатном режиме, мигающий режим противоречит установленным нормам. Ответственность за нарушение установлена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.
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