Медосвидетельствование изменится: берегитесь таблеток!

МВД разработало поправки к постановлению правительства № 475, действующему с 2008 года и устанавливающему правила, по которым ГИБДД проверяет водителей на алкогольное или наркотическое ­опьянение. Там все вроде бы понятно. Но есть шанс лишиться прав на два года за сироп от кашля.

Что в нем нового?

запах алкоголя

неустойчивость позы

нарушения речи,

странное поведение

подозрительный цвет лица.

Его предлагается дополнить: показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия ­алкоголя или наркотических веществ.

Суть изменений в том, что вводится дополнительный промежуточный экспресс-тест — без понятых, без видеосъемки. А прибор, видимо, способен сказать только «да» или «нет». Для освидетельствования как такового требуется техническое средство измерения, обеспечивающее запись результата исследования на бумажном носителе (это прописано в постановлении).Вроде ничего страшного. Речь о дополнении инструментария ГИБДД наркотестером, умеющим определять наличие в слюне следов нескольких наркотических веществ. Но для автомобилистов проблема в том, что не определен круг химикатов, на которые будет реагировать предполагаемый тестер.

Чем хороша настойка боярышника? Все точно знают, что входит в ее состав и за какое время до поездки от употребления надо бы воздержаться. С лекарствами, содержащими наркотические и психотропные вещества, ситуация сложнее.

Что сложного?

Во‑первых, многие люди не интересуются составом и свойствами препаратов, назначенных врачом. Придется интересоваться. Во‑вторых, из инструкций к лекарствам не всегда ясна возможность управлять машиной при приеме данного медикамента.

Для многих нейролептиков «во время лечения запрещается управление транспортными средствами». Для банального корвалола «в период лечения следует воздержаться от вождения автотранспорта». У анальгетика «Андипал» формулировка еще более расплывчатая. А «период лечения» в понимании большинства завершается на следующий день после прекращения приема препарата.

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Но если мы внимательно изучим состав андипала, корвалола или «брата» его валокордина, то обнаружим в них фенобарбитал, входящий в список психотропных веществ, подлежащих контролю. Выводится из организма он долго — до 45 суток. Прием этих лекарств не считается наркоманией, и добиться наркотического опьянения с помощью корвалола не получается даже у бабушек. Однако в России известны прецеденты лишения прав «за корвалол» , принятый в прошлую пятницу.

Что будет, если новый анализатор ГИБДД отреагирует на корвалол и скажет «да»? Наркологи уверяют, что анализ слюны не дает точных результатов — нужны исследования мочи или крови. Но при некоторых условиях и по слюне можно распознать некоторые основные группы наркотических средств — опиаты, амфетамины, каннабиноиды и что-то еще. Час от часу не легче! Кодеин — алкалоид опия, входит в состав множества противопростудных средств.

Огласите весь список!

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Методы определения алкогольного опьянения лишь в некоторых случаях частично применимы к опьянению наркотическому. А дополнительных указаний, как визуально отличать водителей «под кайфом» от нормальных, в постановлении нет.

Ну и еще хотелось бы увидеть в случае введения наркологического экспресс-теста подробный и оперативно пополняемый перечень медикаментов, которые могут временно вызывать бледность кожи, покрасневшие глаза и безразличие к происходящему. Это поможет нам стать осторожнее.

Ведь цена вопроса — лишение прав до двух лет.

Типичные разводки ГИБДД при проверке на трезвость рассмотрены здесь.



