Техосмотр-2020: все, что на самом деле надо поменять

Большая реформа техосмотра, которая должна была начаться с июня, отложена из-за пандемии и сложной экономической ситуации. Новые штрафы за езду без диагностической карты перенесли на 2022 год. Но неисправные машины продолжают ведь ездить по нашим дорогам.

Карта — электронная, бумажная копия — платная

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Автовладельцев, несомненно, порадует решение Госдумы: первый техосмотр следует проводить не в трехлетнем возрасте, а по достижении четырех лет. Далее интервал между ТО определен в два года — вплоть до достижения машиной возраста 10 лет. Затем — ежегодный техосмотр. Это не касается такси и другого перевозочного транспорта, но, в любом случае, многим автолюбителям упростит жизнь. Увеличение штрафов до 2000 рублей за езду без техосмотра (точнее, без ОСАГО) перенесено на апрель 2022 года .

Прочие поправки в закон о техосмотре, предложенные Минэкономики, ужесточают порядок проведения техосмотра и повышают ответственность исполнителей. Процесс ТО на станциях техобслуживания, как и планировалось, будут фиксировать камерами. Буквально от начала до конца работы, с привязкой ко времени и координатам в пространстве. Съемка поступит в базу ЕАИСТО (единая автоматизированная информационная система техосмотра). Для каждого пункта, уполномоченного проводить ТО, определят пропускную способность. При отклонении числа клиентов от нормы выше 5% система не даст оформить диагностическую карту. Сама карта постепенно станет полностью электронной, а ее бумажная копия — платной. Что нам ­­всё это даст?

Цель изменений — сделать невозможной продажу диагностических карт без проведения какого-либо осмотра или с проведением фиктивного осмотра, когда машина полчаса одиноко постояла около подъемника.

Получить (купить) карту станет сложнее

Подсчеты показали, что от 40 до 80% машин (по разным данным) в стране не проходят техосмотр вообще. Часть автовладельцев покупает диагностические карты, чтобы купить ОСАГО, прочие прекрасно ездят без ОСАГО. Диагностическими картами, по всем правилам внесенными в официальную базу данных, приторговывают и автосервисы (в том числе официалы), и сами страховщики — услуга, упрощающая покупку полиса, очень востребована.

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Недостаток действующей схемы ТО в том, что весь механизм контролируют и регулируют страховые компании в лице РСА — Союза автостраховщиков. Под его управлением сложилась схема, при которой ТО можно обойти, по меньшей мере, двумя способами. И теперь этому органу контроля поручено ужесточить контроль за самим собой.

Каков будет результат? Вдумайтесь: ежегодно проходить ТО должны 25–30 млн транспортных средств (с учетом принятых интервалов). Мыслимо ли отследить по фотографиям такое количество техосмотров и кто будет заниматься выявлением «подделок»? С большой вероятностью, всем удобная схема не поменяется — усложнится лишь добыча диагностической карты. Скорее всего, ее перестанут предлагать в офисах страховых компаний, и автомобилистам придется все-таки посещать сертифицированные технические центры.

Более того, если с завтрашнего дня все начнут честно проходить техосмотр, в стране попросту не хватит пунктов ТО: их сейчас «хватает» только потому, что половина техосмотров липовая.

Может, упростить ТО?

В обозримом прошлом не найти периода, когда талоны не продавали бы левым путем. Коррупционные элементы кишели вокруг отделов ГИБДД в эпоху инструментального контроля и до неё. Причина, по которой сегодняшние автомобилисты пытаются правдами и неправдами избежать техосмотра, думается, не в том, что им жалко времени. А стоимость ТО сейчас невысока — не она отпугивающий фактор.

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При среднем возрасте российского автопарка свыше 12,5 лет у нас с десяток миллионов машин в возрасте 20–30 лет и старше. Большинство из них в принципе не пройдут техосмотр в том его виде, что предусмотрен сейчас. Понадобится ремонт или замена половины агрегатов — и как раз на это у владельцев нет ни времени, ни, главным образом, средств.

У многих старых машин удалены сажевые фильтры (у дизелей), нейтрализаторы заменены обманками, штатные лампы — китайским ксеноном. Такое транспортное средство по-честному ну никак не пройдет тест на «соответствие заводской комплектации». По современным правилам проверяется все, что имеет прямое или косвенное отношение к безопасности, даже исправность солнцезащитных козырьков. Замерять СО и СН у тридцатилетних Жигулей и «восьмерок»? Помилуйте! А главное, по каким нормам замерять — действующим в год выпуска или Евро‑5? Не так давно проверяли распределение тормозных сил между осями, но потом отказались — хотя это, вроде бы, важнее козырьков.

Может быть, процедуру ТО имеет смысл немного упростить, вместо того чтобы запредельно усложнять контроль над ней?

Надо все-таки учитывать, что за год, а тем более за два, даже с новым автомобилем может произойти все, что угодно. Мало ли ездит машин с ветровым стеклом с трещинами в зоне работы дворников — и ничего. ГИБДД давно это не отслеживает, им некогда, а страховщикам — нечем и незачем. При таком уровне заинтересованности толкового техосмотра нам не добиться. А уж такой «реформой» — точно.