За время самоизоляции 3 млн москвичей переехали жить на дачу. Специально для тех, кто уже присоединился к дачникам или только собирается, мы подготовили список инструментов, которые обязательно нужно прихватить с собой.

Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 120i

Аккумуляторная техника — тот простой инструмент, который сэкономит вам время и позволит эффективно провести необходимую работу.

Простая в использовании аккумуляторная цепная пила Husqvarna 120i идеально подойдет для обрезки ветвей садовых деревьев. Эта легкая модель (вес 2.95 кг) оборудована интуитивно-понятной панелью управления для безопасного и удобного запуска.

С ее помощью вы без труда обработаете деревья на участке, подготовите дрова или расчистите место для комфортной стоянки автомобиля.

Бесщеточный электродвигатель с режимом экономии заряда savE™ предназначен для надежной производительности и длительного времени работы. Отсутствие вредных выбросов и низкий уровень шума позволят работать, не беспокоя соседей.

Никаких проводов, бензина, шума двигателя, выхлопных газов. Просто нажмите на кнопку «пуск». Мощные аккумуляторы двигателя созданы для длительного и надежного использования инструмента с возможностью перезарядки до 1500 раз.

Мойка высокого давления Husqvarna PW 235R





Несомненный помощник для владельцев частных домов — мойка. Легко вымыть автомобиль или террасу, ограды, забор, садовые дорожки и мебель.

Например, компактная мойка высокого давления Husqvarna PW 235R — оптимальный вариант для работы на небольших участках.

Потребляемая мощность модели 1800 Вт (220В), а максимальное давление достигает 135 бар. Это дает максимальную обработку территории за короткое время.

Дистанционное управление настройки давления снижает расход воды и электроэнергии. Для мойки автомобиля и мебели также есть специальный комплект, состоящий из форсунки для поверхностей, требующих бережного ухода, форсунки с изгибом для мойки труднодоступных мест. А если приобрести к ней дополнительные насадки, то можно увеличить количество выполняемой ею работы, начиная с очистки террасы и заканчивая чисткой труб.









Газонокосилка Husqvarna LC 153S

Незаменимая вещь для всех загородных и дачных обитателей — газонокосилка. Она позволит сделать ваш газон аккуратным и красивым, словно он сошел с обложки глянцевого журнала.

Новая самоходная газонокосилка Husqvarna LC 153S с мощным бензиновым двигателем Briggs & Stratton 650EXI объемом 163 см³ и приводом на задние колеса обеспечивает комфортное ее перемещение по газону даже с крутым склоном.

Модель оснащена прочной стальной режущей декой шириной 51 см и колесами на шарикоподшипниках, что обеспечивает долговечность агрегата. Эргономичная складываемая рукоятка, простой запуск двигателя и центральная регулировка высоты кошения облегчат вашу работу.

Газонокосилка предполагает сбор травы в травосборник (с защитой от пыли), что помогает бороться с распространением сорняков и делает газон более чистым и аккуратным.

Воздуходув Husqvarna 125BVx

В продолжение темы многофункциональных продуктов. Воздуходувы доказывают свою универсальность: такой агрегат поможет быстро расчистить территорию от мусора, опавших листьев, веток; сдует снег с садовых деревьев, а главное — с автомобиля! Низкий уровень шума при этом не потревожит соседей по дачному участку.

Бензиновый воздуходув Husqvarna 125BVx — удобный и абсолютно ручной инструмент, обладающий мощным воздушным потоком. Воздуходув имеет интуитивно понятное управление и оснащен системой легкого запуска Smart Start® — двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск. Сопротивление стартера снижено на 40%.

Удобная рукоятка с мягкой накладкой обеспечит вам комфортное маневрирование воздуходувом на протяжении всей работы.

Также его можно использовать в качестве пылесоса: ременная оснастка и мешок для мусора входят в стандартную комплектацию. Очень удобна функция мульчирования — ножи для мульчирования измельчают засосанный мусор, что обеспечивает экономичное заполнение мешка для мусора. Такой инструмент станет незаменимым помощником на вашем дачном участке.

Культиватор Husqvarna TF 338

Культиваторы — это первое, за что возьмется владелец частного участка, планирующий собрать урожай уже в середине лета. Ведь с помощью него вы не только распашите нужный участок под посадку, но и сможете обработать почву от сорняков, разрыхлите и окучите все, что уже посажено.

Легкий, практичный, маневренный и легко транспортируемый культиватор Husqvarna TF 338, благодаря многофункциональным насадкам, создан для вашего удобства и комфортной работы. Фрезы для культивации, плуг-распашник, плуг для сбора картофеля и металлические колеса с упорами — весь этот широкий спектр делает культиватор универсальным.

Мощный и надежный бензиновый двигатель Husqvarna с низким уровнем шума и вибрации имеет максимальную мощность 7,5 л.с.. Оснащен бампером для защиты двигателя в процессе эксплуатации, а также его можно использовать как ручку для транспортировки. Модель укомплектована набором колес, с помощью которых вы можете использовать аксессуары или перемещать культиватор более удобным и эффективным способом.

Отличный выбор для требовательных пользователей, ценящих производительность, превосходную эргономичность и простоту эксплуатации.

Скарификатор Husqvarna S 138C

Если ранее мы писали о том, как сделать ровным и красивым газон, то теперь нам следует упомянуть о скарификации почвы. Не все знают, что ее следует проводить раз в году — весной, подготавливая территорию к новому сезону. После скарификации почва становится более рыхлой, травянистый покров формирует крепкую корневую систему, позволяя траве оставаться здоровой и радовать глаз на протяжении длительного периода времени.

Новый электрический скарификатор Husqvarna S 138C станет борцом за чистый и ухоженный газон на вашем участке. Это легкий, инструментально понятный скарификатор с функциональностью 2-в-1 и удобной заменой ножей. Система 2-в-1 подразумевает комплект из пружинных граблей и ножей, что поможет варьировать использование инструмента. Легкая регулировка рабочей глубины (-0.8 см) и мощный двигатель помогают ему эффективно удалять солому и мох с газона. Наличие экономичного травосборника и отсутствие вредных выбросов делают модель отличным помощником для ухода за газоном.

Сейчас самое подходящее время, чтобы заняться обустройством своего дома или дачи. Одно из преимуществ компании Husqvarna в период самоизоляции — вы можете заказать инструменты через сайты официальных дилеров с доставкой на дом. Вам доставят товары с соблюдением всех мер предосторожности. Подробнее читайте на сайте www.husqvarna.ru