Сегодня, в 10:00 Забытый автопроект СССР: переднеприводный «эстонец» В 1965 году организация «Эстонский республиканский союз потребительских обществ» решила создать грузовичок для мелких перевозок.
Материалы по теме
В 1965 году организация «Эстонский республиканский союз потребительских обществ» решила создать грузовичок для мелких перевозок. Первый прототип ЭТ 500 был рассчитан на 500 кг груза и оснащен 26‑сильным мотоциклетным двигателем.
Доработанная машина ЭТ 600 с 27‑сильным мотором от Запорожца весила 750 кг и могла перевозить уже 600 кг.
Основной изюминкой «эстонца» стал передний привод!
Впрочем, любопытна и стеклопластиковая кабина, откидывающаяся вперед (нужно было открутить пару болтов). Но серийной машина не стала: изготовили несколько десятков экземпляров.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как прикуривали от монтировки? Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru Иностранные грузовики, которые помогали строить СССР, — тут. Победить ржавчину поможет Цинкор авто. Фото: из архива автора
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter