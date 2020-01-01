Проверено «За рулем»: аэродинамические поперечины

Аксессуар весьма полезный и внешность машины не портит, так как подгоняется за полчаса на любой автомобиль.

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Одна из любопытных особенностей поперечин Turtle Air 1 — оригинальный способ подгонки под конкретный автомобиль.

Вынимаете профиль из креплений и ножовкой отпиливаете до нужной длины. В инструкции описано, как это правильно сделать, операция несложная и занимает не более получаса. Зато выглядят такие поперечины намного эстетичнее тех, что «торчат» из креплений, и аэродинамика не ухудшается.

Профиль — обтекаемый, крепления — невысокие, что опять-таки благо для аэродинамики.

Цвет поперечин — серый или черный, грузоподъемность до 85 кг. Крепления к релингам снабжены замками, что предотвращает кражу. Поперечины изготовлены в Турции.

Цена в интернет-магазине «За рулем» — от 7500 рублей.

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Фото: фирма-производитель