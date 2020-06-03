Чем лобовое чистить будем: 9 средств (из них 6 народных)

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После летних поездок на высокой скорости по трассе приходится оттирать разбившихся о лобовое стекло и передний бампер насекомых. Трешь-трешь, а все равно остаются следы в виде жирной пленки. Обычная омывайка
и тем более вода из-под крана помогают слабо. Даже посещение мойки не избавит кузов от загрязнений полностью.
Такой вид приобретает любой автомобиль после поездки в несколько сотен километров по трассе летом. Лучше не затягивать и удалить остатки насекомых как можно быстрее. Иначе на краске или хромированных поверхностях останутся неустранимые следы в виде пятен.
Такой вид приобретает любой автомобиль после поездки в несколько сотен километров по трассе летом. Лучше не затягивать и удалить остатки насекомых как можно быстрее. Иначе на краске или хромированных поверхностях останутся неустранимые следы в виде пятен.
Специализированные средства
FILL inn. Очиститель битума, следов от насекомых и почек липы
FILL inn. Очиститель битума, следов от насекомых и почек липыЦена
~ 200 рублей
Средство марки FILL inn (производство — г. Пушкин). Упакован в непрозрачный флакон объемом 400 мл, с пульверизатором. Работать удобно, и с задачей справляется. В составе алифатические дистилляты нефти (больше 30%) и ароматизатор (меньше 5%). Остальные 65% компонентов неизвестны. При распылении возникает резкий запах, который улетучивается через пару минут. После этого нужно промыть обработанную поверхность водой. Жаль, на тестовом образце стал подтекать пульверизатор сразу после первого использования. И упаковка непрозрачная, поэтому определять количество оставшейся жидкости приходится по весу и на слух.
Итог: С задачей справилось
GRASS Mosquitos Cleaner. Очиститель следов насекомых
GRASS Mosquitos Cleaner. Очиститель следов насекомыхЦена
~ 200 рублей
Произведено в Волгоградской области. Состав упакован в прозрачный флакон с удобным пульверизатором — на вид более качественным, чем у FILL inn, но с более коротким курком. Запах — традиционный для бытовых очистителей стекол. Состав указан полностью (цитировать не будем). В инструкции по применению указано, что после распыления нужно подождать 2–3 минуты, потереть загрязнение губкой и смыть водой с автошампунем, естественно, одноименного производителя GRASS. Не допускать высыхания на поверхности. Средство также можно добавить в бачок стеклоомывателя из расчета 10–15 граммов на литр воды.
Итог: Так же эффективно, как и FILL inn. При этом объем за те же деньги больше.
AIM-ONE Bugstar Cleaner. Очиститель гудрона и следов насекомых
AIM-ONE Bugstar Cleaner. Очиститель гудрона и следов насекомыхЦена
~ 210 рублей
Не знаю, кто такие багстары, в английском такого слова нет. Хорошо, что на упаковке написано по-русски, что это «Очиститель гудрона и следов насекомых. Удаляет следы битума, гудрона, смолы деревьев, тополиных почек, следов насекомых, птичьего помета». Производитель — Zhaoqing Odis Industries Co., Ltd, China. Китай. Спрей в баллоне объемом 450 мл, вес нетто — 300 г. В описании примечание «Не рекомендуется наносить на стекло и работать с очистителем на солнце». Плюс присутствует специфический запах не из приятных. Ни работать дальше этим средством, ни покупать его второй раз желания не возникло.
Итог: С задачей справляется, но расход средства слишком велик.
ASTROhim Антискотч. Удалитель наклеек и следов клея
ASTROhim Антискотч. Удалитель наклеек и следов клея
Цена ~ 233 рубля
А что, если вместо специализированного средства попробовать заменитель, который должен удалять другие виды загрязнений? Например, вот такой флакон со спреем московской марки ASTROhim объемом 355 мл. Средство эффективное, чистит отлично. И запах поприятнее, чем у прочих, — какой-то цитрусовый. Хотя сколько людей, столько и мнений. Некоторые из пользователей называют этот запах надоедливым или выражаются даже резче: «воняет жутко». Наносить удобно, промывать водой обработанные места потом не надо, стоит только удалить излишки средства чистой салфеткой.
Итог: Штука неплохая. Но дороговата, чтобы поливать машину после каждой загородной поездки.
Народные средства
В качестве альтернативы бывалые водители советуют использовать уайт-спирит. Средство проверенное и эффективное. В нем можно не сомневаться и смело использовать для удаления следов насекомых, не забыв потом помыть обработанные места водой. Лакокрасочное покрытие кузова не пострадает. Но уайт-спирит продается не в каждом супермаркете. Нам же интересны общедоступные средства. Например, жидкость для розжига или Coca-Cola.
Seasons. Жидкость для розжига
Seasons. Жидкость для розжигаЦена
~ 79,99 рублей
Объем флакона — 0,5 л. Изготовитель — ОАО «Кулицкий электромеханический завод». Состав можно наносить на стекло или кузов, прыская из флакона, но экономичнее — смачивать тряпочку и уже ею тереть загрязненные места. Да, жидкость для розжига, состоящая из смеси жидких парафинов, остатки насекомых смывает отлично. Но на стекле остается пленка, так что в список работ придется включать еще и обильные водные процедуры.
Итог: Плохой лайфхак. Лучше не использовать.
Coca-Cola Orange. Без сахара
Coca-Cola Orange. Без сахараЦена
~ 52,49 рублей
Если судить по роликам в интернете, Сoca-Cola может все: обновлять фамильное серебро, пробивать канализационные трубы, избавлять от вредителей в саду, очищать клеммы аккумулятора (но это не точно). Насекомых с ее помощью тоже можно смыть (это мы проверили). Но после этого машину придется мыть еще тщательнее, чем после жидкости для розжига, чтобы не осталось ни следа от липкой жидкости.
Итог: Как средство для удаления остатков насекомых непригодно.
Архыз. Природная минеральная вода
Архыз. Природная минеральная водаЦена
~ 31,49 рублей
Полтора литра минералки (ЗАО «Аквалайн» из Черкесска) дешевле колы и, по здравому размышлению, полезнее. Почему именно минералка, а не обычная вода? В минеральной воде большое содержание кальция. Например, в Архызе его 25мг/л. А любая домохозяйка знает, что мел помогает отмыть стекло до блеска. Конечно, со специализированными средствами минералку не сравнить, сил на очистку машины придется потратить больше, зато мыть потом кузов не придется, и в принципе лайфхак работает. Можно еще добавить в минералку капельку средства для мытья посуды (типа Fairy). Но в таком случае нужно как-то пометить бутылку, чтобы ее содержимое кто-нибудь случайно не выпил.
Итог: Годный способ. Но засучите рукава.
Флексольвент. Средство дезинфицирующее для обработки рук
Флексольвент. Средство дезинфицирующее для обработки рукЦена
~ 1235 рублей
Однако! Цены на дезинфикаторы, антисептики, санитайзеры в связи с известными событиями взлетели до небес. И литр флексольвента производства ООО «Валдайская косметика» стоит теперь дороже специализированных средств для удаления насекомых и даже антискотча. Но в связи с теми же известными событиями подобные составы сейчас у многих, что называется, под рукой. Для очистки от остатков насекомых оно подходит, что неудивительно при спиртовых составляющих (денатурат, изопропанол) и этилацетата (эфира уксусной кислоты). Их в составе по 30 с лишним процентов. Флексольвент быстро испаряется, но на поверхности остается пленка, которую нужно смывать водой.
Итог: Состав можно использовать в качестве заменителя специальным средствам, но по нынешним временам этот способ слишком затратный.
Вне зачета
Salfeti Antibacterial. Влажные очищающие салфетки
Salfeti Antibacterial. Влажные очищающие салфеткиЦена
~ 32 рубля
Сейчас под рукой у всех есть очищающие влажные салфетки. Например, антибактериальные ООО «Авангард» из г. Тосно. В упаковке — 20 штук. Цена каждой — 1 рубль 60 копеек. После обработки ненадолго включить стеклоомыватель — и радоваться результату. Вместо антибактериальных салфеток можно использовать и специальные автомобильные (для очистки стекол или салона). Правда, они дороже. А вот детские, с глицерином и (или) касторовым маслом лучше оставить для другого случая.
Итог: Это одно из самых дешевых средств, которое при этом весьма эффективно. На обработку передка машины достаточно одной упаковки.
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Лучше всего с задачей справились, конечно, специализированные средства: FILL inn и GRASS. В качестве запасного варианта, если профессиональные составы закончатся, советую держать в машине антибактериальные салфетки. Ну а если закончилось и то, и другое, а стекло снова залепила мошкара, можно купить в ближайшем магазине минералки. И чуть активнее потереть стекло.
- Тест 11 препаратов для удаления с кузова смолы, тополиных почек и битума — тут.
Чем лобовое чистить будем: 9 средств (из них 6 народных)
Сегодня на дачу двигаетесь? Стекло после поездки так себе выглядит? Омывайка-то с налипшими насекомыми не особо справляется. Мы приобрели несколько специализированных составов. Еще кое-что докупили в супермаркете. Все это сравнили и выяснили, какой вариант эффективнее. Чем лобовое чистить будем: 9 средств (из них 6 народных)