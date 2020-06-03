Чем лобовое чистить будем: 9 средств (из них 6 народных)

GRASS Mosquitos Cleaner. Очиститель следов насекомых

~ 200 рублей

Произведено в Волгоградской области. Состав упакован в прозрачный флакон с удобным пульверизатором — на вид более качественным, чем у FILL inn, но с более коротким курком. Запах — традиционный для бытовых очистителей стекол. Состав указан полностью (цитировать не будем). В инструкции по применению указано, что после распыления нужно подождать 2–3 минуты, потереть загрязнение губкой и смыть водой с автошампунем, естественно, одноименного производителя GRASS. Не допускать высыхания на поверхности. Средство также можно добавить в бачок стеклоомывателя из расчета 10–15 граммов на литр воды.

Итог: Так же эффективно, как и FILL inn. При этом объем за те же деньги больше.