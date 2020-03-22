Если набрать в поисковике словосочетание «Coca-Cola и автомобиль», вылезет куча рекомендаций и видео о том, как может помочь всемирно известный напиток автовладельцу. «За рулем» разобрался, много ли в них правды.

Миф №1. Очищает и придает блеск шинам

Трудно возразить. Мокрая поверхность имеет свойство блестеть по сравнению с сухой. Влага, попадая в микротрещины и порезы, закупоривает их. Слой жидкости придает зеркальность. Так что на месте сильногазированного напитка мог бы оказаться любой другой и даже не газированный. Не меньше эффект был бы от применения простой воды.

Кроме того, следует иметь в виду: при постановке экспериментов с покрышками испытуемая резина отмывается, что само по себе добавляет ей опрятности по сравнению с грязным колесом. И в этом заслуга вовсе не Coca-Cola, а трудолюбивых рук экспериментатора.

Но не стоит забывать, что какой бы кока-колой — с сахаром или с сахарозаменителем — вы ни поливали колеса, после высыхания резина все равно останется липкой и моментально соберет всю дорожную пыль, стоит только выехать из гаража на дорогу. Весь блеск на этом немедленно закончится. Ну если так хочется, чтобы колеса блестели, для этого есть специальная краска для колес, которая поможет придать покрышке новый вид и продержится на ней, в отличие от газировки, не один день.

Миф №2. Смывает следы насекомых с лобового стекла

А что бы ей не отмывать? Так поступила бы на ее месте любая жидкость. Выдающихся свойств при этом знаменитый напиток не проявляет. Правда, после помывки стекла колой на нем остается сладкая липкая пленка, которая будет привлекать к себе новых жадных до сахара насекомых. Значит, нужна дополнительная промывка водой. Не проще ли воспользоваться специально предназначенным для этого средством?

Заливка сладкой газировки в бачок омывателя заслуживает отдельной статьи. Напиток сильно пенится. Настолько сильно, что образуются воздушные пробки и из горловины выбиваются пенные фонтаны. Чтобы «выгнать» из напитка газы, придется потратить немало времени. Сначала его нужно перелить в широкую посуду, а затем тщательно и неоднократно размешать. Даже будучи уже залитым в бачок, он не теряет пенных качеств. Так что на лобовое стекло через форсунки у вас польется не чистая вода или стеклоомывающая жидкость, а сладкая, бурая и далекая от прозрачности пена.

И еще — после высыхания смоченные Coca-Cola дворники приклеиваются к стеклу. Каждый раз в момент отрыва их рабочая кромка будет дополнительно изнашиваться.

Миф №3. Удаляет налет с клемм аккумулятора

Удаляет, но не лучше, чем обычная вода. Окислы на клеммах аккумуляторной батареи можно смыть водопроводной водой. На видео в Сети, где контакты очищают при помощи Coca-Cola, присутствует ёршик или зубная щетка, которые берут на себя основную нагрузку по очистке. Пенистая жидкость выполняет роль не столько активного химического реактива, сколько эвакуативную, смывая очищенные частицы с клемм и контактов.

Куда как эффективней очищает клеммы пищевая сода. Она справляется и без ёршика, да и стоит дешевле.

Миф №4. Удаляет ржавчину

Это, пожалуй самое частое заблуждение насчет Coca-Cola, получившее массовое распространение в интернете. А причина все та же. Как известно, Coca-Cola — один из самых дорогих брендов в мире. Даже упоминание его прибавляет популярности блогерам. Особенно, если кто-то откроет еще одно неожиданное и чудесное свойство напитка.

Мы же положили ржавые гвозди и болт с приржавевшей гайкой в стакан с газировкой. Прошел час-другой — с испытываемыми деталями ничего не происходит. Подождали еще пару часов — никаких изменений. На другой день смотрим — и снова ничего не случилось. Прошла неделя — картина та же, и ржавчина та же, и гайка не отворачивается.

Двух недель хватило, чтобы понять бесполезность дальнейших ожиданий. Разговоры и сюжеты о том, что имеющаяся в составе ортофосфорная кислота творит чудеса, оказались пустыми разговорами. Да, кислота там есть (и сама по себе она действительно используется в борьбе со ржавчиной), но в таких мизерных количествах, что о ее способности воздействовать на окислы железа можно забыть.

Заметим, что ортофосфорная кислота по европейской классификации обозначается как пищевая добавка E338 и присутствует во многих продуктах как антиоксидант. Так что наряду с Coca-Cola c тем же успехом, а точнее без видимого результата, можно было бы использовать и другие безалкогольные напитки. Для эффективной же борьбы с коррозией нужно применять специальную автохимию и не забывать при этом о механических — самых действенных и быстрых — способах очистки металлов от ржавчины.

Миф №5. Снимает накипь

Вот здесь не все так однозначно. У Coca-Cola, действительно есть определенная способность растворять соединения кальция, или попросту накипь. Но опять же — не для этого создавался напиток!

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Налив в электрочайник газировку и доведя ее до кипения, мы заметили уменьшение очагов отложения кальция. Впрочем, залитый в чайник и доведенный до кипения раствор пищевой соды решает проблему окончательно и бесповоротно.

Видимо, на этом свойстве Coca-Cola основаны легенды о промывке ей систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Насколько это эффективно, утверждать не берусь. Замечу только, что растворению подвержены известковые отложения, как если бы в систему охлаждения двигателя заливалась простая неочищенная вода, а не антифризы, на которые перешли все автомобили. Неудивительно, что вопрос о промывке систем охлаждения не возникает и, соответственно, не входит в перечень регламентных работ.

И все же, подозреваю, Coca-Cola не сказала своего последнего слова в познании мира, в том числе автомобильного. Сам состав напитка не раз менялся. Сначала в нем устранили кокаиновую составляющую, затем додумались заменить сахар, стали экспериментировать с вкусовыми добавками, придавая напитку новое фруктовое звучание. Замечу, что состав газировки меняется в зависимости от региона продаж. Например, европейская Coca-Cola совсем не такая как американская или японская из-за действующих ограничений на использование тех или иных компонентов и добавок.

Но в любом случае нужно придерживаться здравого смыла и использовать продукт по прямому назначению.

А ведь есть домашние средства, способные заменить дорогую автохимию! И это не кола.

Фото: Depositphotos