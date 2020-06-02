Удобный подлокотник «из того, что было»: совет читателя
На некоторых машинах подлокотник не предусмотрен конструкцией. Но с ним гораздо легче в дальней дороге — проверено!
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нет подлокотника на двери. Класть локоть на край оконного проема неудобно.
Однажды вставил в карман двери набор инструмента из магазина IKEA — получился идеальный подлокотник!
Для пущего удобства на боковую стенку набора закрепил дощечку и обтянул ее карпетом.
А. Пучков, г. Владимир
Приз автору совета — масло SINTEC.
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Фото: А. Пучков
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