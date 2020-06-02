Удобный подлокотник «из того, что было»: совет читателя — журнал За рулем

Удобный подлокотник «из того, что было»: совет читателя

На некоторых машинах подлокотник не предусмотрен конструкцией. Но с ним гораздо легче в дальней дороге — проверено!

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Так вы никогда не забудете сняться с ручника — простой совет
На минивэне Peugeot Traveller нет подлокотника на двери. Класть локоть на край оконного проема неудобно.

Однажды вставил в карман двери набор инструмента из магазина IKEA — получился идеальный подлокотник!

Для пущего удобства на боковую стенку набора закрепил дощечку и обтянул ее карпетом.

А. Пучков, г. Владимир

Приз автору совета — масло SINTEC.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: А. Пучков

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