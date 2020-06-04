Алюминиевые прицепы-лесовозы Benalu: больше груза за один рейс

В линейке французской компании Benalu всего лишь одна модель прицепа для перевозки леса — Timberliner. Практически все ее составляющие — от рамы до переднего щита — изготовлены с применением алюминиевых сплавов.

Единственные крупные элементы конструкции прицепа для перевозки леса Timberliner, которые могут быть выполнены как из крылатого металла, так и из стали, — коники. Для сложных российских условий эксплуатации, а также с учетом менталитета отечественных перевозчиков оптимальным вариантом можно считать прицепы со стальными кониками. В таком исполнении подвижной состав будет обходиться значительно дешевле.

Цифры и факты

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Прицепы Timberliner примерно на две тонны легче одноклассников, что дает существенный экономический эффект от их применения. Насколько меняется стоимость прицепов в зависимости от их комплектации, лучше всего говорят цифры. Судите сами: выполненные из стали коники оценивают примерно в полторы тысячи за единицу, а алюминиевый аналог обходится в 2400 евро. В стандартном оснащении шесть коников. Следовательно, при выборе стальных конструктивных элементов вместо алюминиевых экономия составит около шести тысяч евро на один прицеп, что для многих транспортников является более чем серьезным аргументом.

Что касается разницы в весе коников, то она составляет примерно 40 кг. Умножив на 6, получаем «дельту» в 240 кг. С одной стороны, и таким весом пренебрегать не стоит, особенно если речь идет о технике, которая имеет высокую загрузку. С другой стороны, почти четверть тонны — это примерно 10% от разницы собственной массы полностью алюминиевого и полностью стального прицепов. Если сравнить Benalu Timberliner с прицепами-аналогами, то соотношение снаряженной массы составит примерно 5080 против 7000–7500 кг. Получается, что выбор коников может быть любым — есть средства, платим за прогрессивную конструкцию из алюминия, решили сэкономить — останавливаемся на стальных элементах. Подчеркнем еще раз, основной выигрыш — две тонны, которые и дают экономический эффект при эксплуатации французского прицепа.

В Европе и в России

Это понимают не только европейские перевозчики, умеющие считать каждый евроцент, но и их коллеги из России, которые отличают сиюминутную выгоду от экономического эффекта в перспективе.

Серьезный интерес к лесовозам Timberliner уже проявили, например, перевозчики из Карелии с большими объемами по экспорту древесины. Есть еще одна причина, по которой они присматриваются к французским прицепам. Это усилившийся в последнее время весовой контроль. Легкий прицеп позволит не потерять в прибыли и избежать штрафов. Но все-таки транспортных компаний, работающих с прицепной техникой Benalu (в частности, с лесовозами Timberliner), в России пока немного. Следовательно, при оценке их эффективности и надежности мы можем опираться на опыт европейских перевозчиков, которые уже годами возят лес на алюминиевых прицепах. А опыт этот говорит о том, что даже после нескольких лет интенсивной эксплуатации и сотен тысяч километров пробега «Тимберлайнеры» не только сохраняют рабочее техническое состояние, но и весьма успешно продаются на вторичном рынке. Подтверждением тому является пример российского перевозчика, который несколько лет назад приобрел в Финляндии два «бэушных» французских прицепа 2011 года выпуска и работает с ними в России, получая выгоды от возможности перевозить больше груза за один рейс.

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Своим мнением о прицепе Timberliner и экономической эффективности его эксплуатации с нами поделился Валерий Касаткин, механик компании ИП Ряпшас Э. Р. Он, в частности, сказал:

«После трех лет интенсивной работы мы можем говорить о том, что алюминиевые прицепы Benalu полностью оправдали наши ожидания. Легкая и прочная конструкция — большое преимущество, особенно когда важно не допускать перегруза и превышения нагрузки на ось. Прицеп позволяет перевозить за один рейс больше груза, что дает нам дополнительную прибыль. По сравнению с аналогичным прицепом, изготовленным из стали, в Timberliner можно загрузить на 3–5 кубометров леса больше. По самым скромным подсчетам, за пять рабочих дней машина перевозит дополнительные 25 „кубов“ древесины. А это плюс один рейс, выполненный без каких-либо затрат на оплату труда водителя, топливо, амортизацию транспортного средства, страховку и т. д. Наши прицепы оснащены стальными кониками. Если бы они были алюминиевыми, то это дало бы еще больший экономический эффект. Никаких нареканий по прочности конструкции нет. Единственный нюанс — разбалтываются кронштейны крепления крыльев. Однако это не конструктивный дефект, а эксплуатационный. Нередко бревна выпадают из захвата манипулятора, а крылья принимают удар на себя».

Где купить и как обслуживать

Полномочия официального представителя, генерального импортера и дистрибьютора Benalu на территории Российской Федерации исполняет «Компания ЮФА», центральный офис которой находится в Санкт-Петербурге. Техническое обслуживание и ремонт прицепов в гарантийный и постгарантийный периоды выполняет специальное сервисное подразделение, специалисты которого прошли соответствующее обучение, и располагают всей необходимой технической документацией, специальным инструментом, оборудованием и запасными частями.

Еще больше технических подробностей по ссылке.

Алюминиевые прицепы-лесовозы Benalu: больше груза за один рейс В линейке французской компании Benalu всего лишь одна модель прицепа для перевозки леса — Timberliner. Практически все ее составляющие — от рамы до переднего щита — изготовлены с применением алюминиевых сплавов. Алюминиевые прицепы-лесовозы Benalu: больше груза за один рейс

Фото: официальный представитель Benalu