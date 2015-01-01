Эксперты рекомендуют смотреть не только на пробег, но и на возраст масла.

Возглас с форума «За рулем»:

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— Если не поменять масло в простаивающем моторе, катастрофы не случится. Однако физика процесса очень проста: в канистре воздуха совсем мало (не более 5% от общего объема), а мотор постоянно связан с атмосферой через вентиляцию картера. Масло окисляется и, следовательно, портится гораздо активнее, чем в закрытой таре.

Кроме того, в двигателе масло контактирует с различными сплавами металлов, вступая в химические реакции: это также ухудшает его характеристики.

Поэтому рекомендуется менять масло не только по пробегу, но и по возрасту.

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