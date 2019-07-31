Renault Arkana: найдены основные недостатки в электронике

Машина служит в парке «За рулем» с сентября 2019 года. Эксперты обнаружили у Арканы пять новых «косячков».

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Рено Аркана получился хорошо сбалансированным и удобным автомобилем, а сочетание 1,33-литрового турбомотора и вариатора дает ему приличную динамику. Но без огрехов не обошлось.

Топовая мультимедийная система Easy Link работает со сбоями — периодически зависает и глючит, неохотно откликаясь на нажатия на экран. При этом у нее прекрасный функционал, из-за чего сбои выглядят еще более досадными, чем они являются.

Начал сбоить блок ЭРА-ГЛОНАСС: на панели приборов появлялся значок неисправности системы SOS , но затем, буквально через минуту, пропадал. Причина сбоев осталась неизвестной.

, но затем, буквально через минуту, пропадал. Причина сбоев осталась неизвестной. Слишком рано села батарейка в ключ-карте — автомобилю же нет и года! Либо менять батарейку придется чаще раза в год, либо в ключе изначально стоял не самый качественный элемент питания.

Сбоит камера заднего вида — она уже трижды не включалась при движении автомобиля задним ходом, игнорируя поступающий с вариатора сигнал.

Светодиодные фары Арканы светят отлично в любом режиме, но в сырую погоду их приходится протирать вручную, так как даже в топовой комплектации Edition One нет омывателя.

Всё это, конечно же, «детские болезни», которые производитель постепенно устраняет.

Подробности отчета об эксплуатации кросс-купе Renault Arkana, а также выводы эксперта — в июньском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).