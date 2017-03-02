Сегодня, в 13:37 Новый Логан — фото с тестов и дата премьеры Модель следующего поколения испытывают вместе с загадочной версией Renault Twingo.
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Как сообщил автор фотографий, новый
Logan был им замечен примерно в 100 километрах от Бухареста, а направлялся он в горы.
Бюджетный седан в этот раз имел гораздо больше камуфляжа. Но ранее мы видели фото, на которых была видна новая решетка радиатора машины, узкие фары и квадратные задние фонари.
Пропорции кузова не изменились, несмотря на то что построена модель теперь на упрощенном варианте платформы
CMF— B. Она же легла в основу европейского Captur, а главной особенностью платформы стала возможность электрификации машин.
То есть новый
Logan получит гибридную силовую установку мощностью 140 л.с., которая устанавливается и на модель Clio E— Tech. Не исключено появление нескольких версий мягкого гибрида на основе бензинового литрового 3-цилиндрового мотора и 4-цилиндрового турбодизеля объемом 1,5 литра.
Предполагается, что новые
Logan и Sandero будут представлены этой осенью — на Парижском автосалоне, который пройдет в начале октября.
Что касается таинственного
Renault Twingo, то эта модель уже обновлялась в 2019 году, а значит перед нами особая версия. Не исключено, что даже новая модель — Dacia Spring, которая должна появиться в Европе в следующем году. Фото: carscoops.com
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