Модель следующего поколения испытывают вместе с загадочной версией Renault Twingo.

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Как сообщил автор фотографий, новый Logan был им замечен примерно в 100 километрах от Бухареста, а направлялся он в горы.

Бюджетный седан в этот раз имел гораздо больше камуфляжа. Но ранее мы видели фото, на которых была видна новая решетка радиатора машины, узкие фары и квадратные задние фонари.

Пропорции кузова не изменились, несмотря на то что построена модель теперь на упрощенном варианте платформы CMF—B. Она же легла в основу европейского Captur, а главной особенностью платформы стала возможность электрификации машин.

То есть новый Logan получит гибридную силовую установку мощностью 140 л.с., которая устанавливается и на модель Clio E—Tech. Не исключено появление нескольких версий мягкого гибрида на основе бензинового литрового 3-цилиндрового мотора и 4-цилиндрового турбодизеля объемом 1,5 литра.

Предполагается, что новые Logan и Sandero будут представлены этой осенью — на Парижском автосалоне, который пройдет в начале октября.

Что касается таинственного Renault Twingo, то эта модель уже обновлялась в 2019 году, а значит перед нами особая версия. Не исключено, что даже новая модель — Dacia Spring, которая должна появиться в Европе в следующем году.

Фотографии салона нового Логана и Сандеро вы найдете здесь.

Фото: carscoops.com