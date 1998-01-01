Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Renault Arkana, Geely Coolray и Mitsubishi ASX, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
Полицейский под прикрытием
Чтобы лучше оценить способность шасси переносить удары судьбы, мы прогоняем тестовые машины через тарированного «лежачего полицейского». Испытание проводим на скорости 40, 60 и 80 км/ч.
На 40 км/ч Coolray некомфортен — сильно трясет, да еще и под аккомпанемент гремящей подвески. На шестидесяти чуть лучше, но все равно не супер. А вот на 80 км/ч дискомфорт уже не ощущается.
ASX на 40 км/ч лишь немногим комфортнее Джили, а на более высоких скоростях разница в поведении практически незаметна.
Arkana — другая планета! На любой скорости пролетает препятствия без видимого возмущения. Конечно, скорость надо снижать, но если проспал — без проблем! Это значит, что и на разбитой дороге Аркана будет комфортной.
Вывод однозначен: у Renault самая комфортная и энергоемкая подвеска в трио.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
GEELY COOLRAY
MITSUBISHI ASX
RENAULT ARKANA
Снаряжённая / полная масса
1415 / 1715 кг
1515 / 1970 кг
1571 / 1951 кг
Время разгона 0–100 км/ч
8,4 с
11,7 с
10,5 с
Максимальная скорость
190 км/ч
191 км/ч
191 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 45 л
АИ-92, АИ-95 / 60 л
АИ-92, АИ-95 / 55 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км
10,0 / 6,7 / 7,7 л / 100 км
9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р3 / 12
Р4 / 16
P4 / 16
Рабочий объём
1477 см³
1998 см³
1332 см³
Мощность
110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин
110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин
110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин
Крутящий момент
255 Н·м при 1500–4000 об/мин
197 Н·м при 4200 об/мин
250 Н·м при 1700 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
полный
полный
Коробка передач
P7
CVT
CVT
Передаточные числа:
3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91
2,35–0,39 / 1,75
2,63–0,38 / 1,96
Главная передача
4,65 / 3,44
6,12
5,69
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / упругая балка
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые вентилируемые / дисковые
дисковые вентилируемые / дисковые
дисковые вентилируемые / барабанные
Шины
215/55 R18
225/55 R18
215/60 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
GEELY COOLRAY
10 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
71
MITSUBISHI ASX
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
114
RENAULT ARKANA
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
145
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
GEELY COOLRAY
MITSUBISHI ASX
RENAULT ARKANA
Просвет
a
190 мм*
215 мм*
210 мм*
b
190 мм
220 мм
220 мм
c
200 мм
210 мм
235 мм
Угол
α
20,5°
25,0°
22,5°
β
31,0°
36,0°
27,0°
γ
16,5°
18,5°
18,5°
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
GEELY COOLRAY
MITSUBISHI ASX
RENAULT ARKANA
Капот
98
109
147
Крыло переднее
97
н.д.
172
Крыло заднее
99
96
166
Дверь передняя
96
84
145
Дверь задняя
95
88
155
Дверь багажника
101
80
138
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
GEELY COOLRAY
MITSUBISHI ASX
RENAULT ARKANA
Рабочее место водителя
Самые удобные передние сиденья — у Кулрея. Будь диапазон продольной регулировки побольше — поставили бы десять баллов. Наименее удобная «сидушка» у ASX. А вот обзорность в «трёх бриллиантах» хороша. Равно как и в Geely. В Renault же не понравилась узкая амбразура заднего стекла — сквозь неё мало что видно.
Сиденье
9
7
8
Органы управления
8
8
8
Обзор
9
9
8
Салон
Несмотря на самые компактные габариты, за рулём Кулрея не чувствуешь себя стеснённым. А на втором ряду он и вовсе оказался самым просторным. Теснее всего — галерка Mitsubishi. Да по сервису он уступает: ни кармашков в дверях, ни USB-порта. Больше всего поклажи вмещает Аркана. ASX и Coolray — в догоняющих.
Передняя часть
9
8
9
Задняя часть
9
7
8
Багажник
8
8
9
Ходовые качества
За динамику Coolray получает наивысший балл — столь буйный разгон в этом сегменте больше никто не демонстрирует. И робот настроен грамотно. Arkana в середнячках, а ASX — в отстающих. Такая же диспозиция и в графе «управляемость». А вот за тормоза «китайцу» скинули балл — слишком тугая педаль.
Динамика
10
8
9
Тормоза
8
9
9
Управляемость
9
7
8
Комфорт
Шумнее всего Аркана, и с ростом скорости разница только увеличивается. Кроме того, в ней поскрипывает салон. Но по плавности хода Renault отыгрывается — его подвеска заметно комфортней. За микроклимат ASX получил наименьшую оценку — слишком мало обогревов для машины такой ценовой категории.
Шум
8
8
7
Плавность хода
8
8
9
Климат
9
8
9
Приспособленность к России
По величине дорожного просвета лидируют ASX и Arkana. У Кулрея клиренс не принципиально меньше, но угол въезда невелик. Renault оторвался от соперников по количеству дилерских центров, а в арьергарде — Geely. А ещё Coolray подвёл скромный межсервисный пробег. Но снижать оценку ему не стали — компенсировала длинная пятилетняя гарантия.
Геометрическая проходимость
8
8
9
Сервис
7
8
9
Эксплуатация
9
9
9
Промежуточная оценка
8,53
7,93
8,53
Поведение вне дороги
Энерговооружённость ASX и Арканы мы оценили выше — благодаря не только полному приводу, но и возможности заблокировать межосевую муфту. За выносливость пришлось пенализировать Mitsubishi — из-за перегрева трансмиссии. По жёсткости кузова Arkana опередила конкурентов — при диагональном вывешивании дверные проёмы не перекашивает.
Энерговооруженность
8
9
9
Выносливость
8
7
8
Ходы подвесок
8
8
8
Общая оценка
8,39
7,94
8,50