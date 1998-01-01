Эксперты «За рулем» погоняли кроссоверы по асфальту и бездорожью и подвергли их испытаниям «лежачим полицейским». Подробный технический отчет — ниже.

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Renault Arkana, Geely Coolray и Mitsubishi ASX, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Полицейский под прикрытием

Чтобы лучше оценить способность шасси переносить удары судьбы, мы прогоняем тестовые машины через тарированного «лежачего полицейского». Испытание проводим на скорости 40, 60 и 80 км/ч.

На 40 км/ч Coolray некомфортен — сильно трясет, да еще и под аккомпанемент гремящей подвески. На шестидесяти чуть лучше, но все равно не супер. А вот на 80 км/ч дискомфорт уже не ощущается.

ASX на 40 км/ч лишь немногим комфортнее Джили, а на более высоких скоростях разница в поведении практически незаметна.

Arkana — другая планета! На любой скорости пролетает препятствия без видимого возмущения. Конечно, скорость надо снижать, но если проспал — без проблем! Это значит, что и на разбитой дороге Аркана будет комфортной.

Вывод однозначен: у Renault самая комфортная и энергоемкая подвеска в трио.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

GEELY COOLRAY MITSUBISHI ASX RENAULT ARKANA Снаряжённая / полная масса 1415 / 1715 кг 1515 / 1970 кг 1571 / 1951 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,4 с 11,7 с 10,5 с Максимальная скорость 190 км/ч 191 км/ч 191 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 45 л АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-92, АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км 10,0 / 6,7 / 7,7 л / 100 км 9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 Р4 / 16 P4 / 16 Рабочий объём 1477 см³ 1998 см³ 1332 см³ Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин Крутящий момент 255 Н·м при 1500–4000 об/мин 197 Н·м при 4200 об/мин 250 Н·м при 1700 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний полный полный Коробка передач P7 CVT CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91 2,35–0,39 / 1,75 2,63–0,38 / 1,96 Главная передача 4,65 / 3,44 6,12 5,69 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / барабанные Шины 215/55 R18 225/55 R18 215/60 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) GEELY COOLRAY 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 71 MITSUBISHI ASX 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 114 RENAULT ARKANA 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 145

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

GEELY COOLRAY MITSUBISHI ASX RENAULT ARKANA Просвет a 190 мм* 215 мм* 210 мм* b 190 мм 220 мм 220 мм c 200 мм 210 мм 235 мм Угол α 20,5° 25,0° 22,5° β 31,0° 36,0° 27,0° γ 16,5° 18,5° 18,5°

*По защите силового агрегата.

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

GEELY COOLRAY MITSUBISHI ASX RENAULT ARKANA Капот 98 109 147 Крыло переднее 97 н.д. 172 Крыло заднее 99 96 166 Дверь передняя 96 84 145 Дверь задняя 95 88 155 Дверь багажника 101 80 138

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ