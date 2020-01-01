Если съемник проворачивается, возьмите наждачную бумагу.

При замене масляного фильтра удобно пользоваться съемником в виде чаши. Только он порой проворачивается на гранях фильтра. Тогда я кладу на съемник лист наждачной бумаги зернистой стороной к фильтру и надеваю, постукивая легким молотком.

Фильтр отворачивается всегда.

С. Демин, Кемеровская область

Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner.

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