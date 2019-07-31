23 300 км с Renault Arkana: список неисправностей

Ошибки электроники
Аркана прописалась в нашем парке в конце октября и уже накатала 23 тысячи километров. Машина в максимальной комплектации Edition One (сейчас топ-версия называется Prime) тогда стоила полтора миллиона. Сейчас такая Arkana с 1,33‑литровым турбомотором и вариатором уже на 100 тысяч дороже.
Среди опций есть всё, что только можно, включая бесключевой доступ, кожаный салон и топовую мультимедиа Easy Link. И именно она в первое время доставила больше всего хлопот. Система периодически зависала и глючила.
К списку этих проблем добавилась новая: дважды на панели приборов загоралась пиктограмма гаечного ключа, а на дисплее высветилась неисправность системы SOS.
Забавно, ЭРА-ГЛОНАСС, призванная спасать в случае ДТП, сама нуждалась в спасении. Но через минуту индикация пропадала. Причина неясна.
Еще одна ошибка, которую наблюдали на приборной панели, — ключ-карты. Села батарейка. Как-то рано — машине-то нет еще и года! Заменить батарею несложно: сдвигаешь верхнюю крышку, и вот она, «таблетка». Кстати, там же лежит и «жало» для ручного открытия машины. Чтобы добраться до личинки замка, нужно снять пластиковую накладку на ручке водительской двери.
Мультимедийная система с момента последней публикации ни разу не зависла. Но претензия осталась к камере заднего вида, она трижды не включалась при движении задним ходом. Никуда не делись и долгие отклики экрана на касания. Обидно, ведь функционал мультимедиа неплох. Помимо стандартного набора есть возможность конфигурировать машину под себя. Причем это касается не только амбиентной подсветки. У Арканы несколько режимов движения, в которых можно менять не только отклики акселератора и вариатора, но и усилие на руле, причём вручную. Однако разницы между обычными и спортивными настойками руля не почувствовал.
Про драйв
Впрочем, на фоне всего, что до этого делалось на платформе В0 и её модернизированных версиях, Arkana — можно сказать, драйверский кроссовер. Больше всего нравится связка двигателя и коробки. Мы уже не раз отмечали удачные настройки вариатора и хорошую отдачу двигателя. Но это действительно одна из самых сильных сторон Арканы. Будь то городские условия или езда по узким загородным дорогам — тяги хватает везде и всегда. И при этом в смешанном режиме полноприводный кроссовер легко укладывается в девять литров 95‑го на 100 км.
Вопросы и ответы
Как только машина появилась в парке, от читателей посыпались вопросы. И большинство касались светодиодной оптики и эффективности отопителя.
Светодиодные фары ставят на все машины. Светят они очень прилично и дальним, и ближним светом. Главное — не забывать чистить фары в грязную погоду — омывателя-то нет.
К работе отопителя есть вопросы. В околонулевую погоду в автоматическом режиме климат-контроль постоянно мечется и не может определиться с выбором температуры потока. В итоге в салоне то холодно, то жарко. Так что я немного опасался наступления зимы. Удивительно: в холодную погоду отопитель работает без сбоев с первых секунд. Спасибо «электрофену», который сразу после пуска начинает гнать теплый воздух. Хороша и эффективность дополнительных обогревов. Руль и, особенно, лобовое стекло отогреваются очень быстро.
При первом знакомстве Arkana показалась «сыроватой». Глюки с мультимедийкой и прочие ошибки. И это при том, что у нас не было проблем, возникших у некоторых владельцев — например, с зависанием щеток стеклоочистителя. Но детские болячки постепенно устраняют. Посмотрим, как Arkana будет чувствовать себя, разменяв три десятка тысяч километров.
Renault Arkana
- Изготовитель — «Рено Россия»
- Год выпуска — 2019
- В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года
- Пробег на момент отчёта — 23 300 км
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (11 000–23 300 км)*
* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.
Модели нет еще и года: все ее «болезни» — «детские».23 300 км с Renault Arkana: список неисправностей
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