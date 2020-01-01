Забытые проекты СССР: самый странный ГАЗ‑69

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ГАЗ‑69 был настолько неубиваемой и универсальной машиной, что легко переносил любые эксперименты. По ходу одного из них внедорожник поменял штатные колеса на… большие фрезы.
Они прорезали снежный покров на десятки сантиметров и цеплялись за плотный грунт, обеспечивая движение без пробуксовки. Установленные на раме опорные лыжи уменьшали давление, удерживая машину на снежной целине. Но на серийной технике такой движитель не прижился.
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый Москвич повышенной проходимости?
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- 12 крутых советских внедорожников — тут.
Фото: из архива автора