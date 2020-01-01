Забытые проекты СССР: самый странный ГАЗ‑69 — журнал За рулем

Забытые проекты СССР: самый странный ГАЗ‑69

Всем известному «козлику» для езды по снежной целине пытались приспособить... роторно-фрезерный движитель.

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ГАЗ‑69 был настолько неубиваемой и универсальной машиной, что легко переносил любые эксперименты. По ходу одного из них внедорожник поменял штатные колеса на… большие фрезы.

Они прорезали снежный покров на десятки сантиметров и цеплялись за плотный грунт, обеспечивая движение без пробуксовки. Установленные на раме опорные лыжи уменьшали давление, удерживая машину на снежной целине. Но на серийной ­технике такой движитель не прижился.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый Москвич повышенной проходимости?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

  • 12 крутых советских внедорожников — тут.

Фото: из архива автора

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