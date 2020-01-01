Забытые проекты СССР: самый странный ГАЗ‑69

Всем известному «козлику» для езды по снежной целине пытались приспособить... роторно-фрезерный движитель.

ГАЗ‑69 был настолько неубиваемой и универсальной машиной, что легко переносил любые эксперименты. По ходу одного из них внедорожник поменял штатные колеса на… большие фрезы.

Они прорезали снежный покров на десятки сантиметров и цеплялись за плотный грунт, обеспечивая движение без пробуксовки. Установленные на раме опорные лыжи уменьшали давление, удерживая машину на снежной целине. Но на серийной ­технике такой движитель не прижился.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый Москвич повышенной проходимости?

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Фото: из архива автора