5 полезных привычек, которые спасут водителю жизнь

Знаете, почему спинка кресла должна быть практически вертикальной? Потому что если она откинута и происходит опасная ситуация, вы превращаетесь в летчика, который тянет штурвал на себя. Проблема в том, что машина не взлетит!

Привычка — образ действий, состояние, поведение или склонность, усвоенные кем-либо за определенный период жизни и ставшие обычными, постоянными для кого-либо.

Толковый словарь В.И. Даля

Привычка первейшая — посадка в кресле

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Проходя вдоль припаркованных возле магазинов или жилых домов машин, обратите внимание, в каком положении находятся водительские кресла. Очень часто спинка откинута назад, из-за чего рабочее место превращается в подобие гамака. Некоторые автомобилисты делают так, чтобы разгрузить спину. Другие считают эту посадку спортивной, наивно предполагая, что именно так сидят гонщики.

В обоих случаях речь идет о самообмане. При откинутом торсе голова наклоняется вперед, а шея и плечи быстро затекают, увеличивается и нагрузка на копчик. Сторонникам же спорта советуем посмотреть, как выглядят спортивные кресла-ковши, и обратить внимание на угол между сиденьем и спинкой, который, кстати, изменить нельзя.

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Теперь пара слов о риске откинутой назад спинки кресла. Просто представьте себе экстренное торможение: водитель ударяет по педали тормоза и, отталкиваясь от нее, начинает скользить вверх по спинке кресла — никакого упора у человека в этот момент нет, он сам себя лишил его. Что происходит дальше? Давление на педаль тормоза ослабевает, «водитель» вцепляется руками в рулевое колесо и, чтобы усилить нажатие на педаль, начинает отчаянно тянуть руль на себя. Нет, он не летчик и не пытается экстренно набрать высоту — теперь он просто пассажир, который никак не влияет на дальнейшее развитие событий. Используя рулевое колесо как поручень, «водитель» уже не может его вращать. Именно поэтому слово «водитель» здесь закавычено. В интернете есть немало видео, в которых автомобиль тормозит по прямой (хотя препятствие можно объехать и справа, и слева), после чего врезается. Выглядит это глупо и обидно.

Поэтому привычка сидеть за рулем правильно чрезвычайно важна. Придвиньте кресло так, чтобы при нажатии на педаль тормоза нога оставалась слегка согнутой, затем приведите спинку в почти вертикальное положение, чтобы лопатки касались ее, а вытянутая рука ложилась запястьем на верхнюю часть обода рулевого колеса — так вам не придется тянуться к рулю для его вращения или крутить «баранку» возле живота. Затем настройте зеркала заднего вида.

С непривычки правильная посадка может показаться неудобной: мешают вещи в карманах, ремень давит на живот. С этими неудобствами несложно справиться. Взамен вы получите чувство автомобиля, ощутите его крены и распределение веса по осям, «увидите» срыв колес в повороте еще до того, как он произойдет, а обзор станет гораздо лучше. Кроме того, спина и плечи будут меньше затекать, исчезнет и ломота в копчике.

Для интереса проведите эксперимент на пустой парковке или дороге. Это поможет вам сбросить блок в голове и больше никогда не использовать руль как поручень, упираясь в него или притягивая к себе. Разгонитесь до небольшой скорости (хватит и 40 км/ч), отпустите руль, держа руки слева и справа от него, и резко затормозите. В этот момент ваш мозг поймет, что вы прочно зажаты между педалью тормоза и спинкой сиденья, а руками можете делать что угодно — они не нужны для опоры. После этого вы легко сможете маневрировать при экстренном торможении.

Все в руках

Меняя привычку посадки за рулем, необходимо приучить себя и правильно держать рулевое колесо. Есть два удобных хвата, которые советуют инструкторы контраварийного вождения, предлагая представить перед собой циферблат часов: «десять и два» или «девять и три». Держа руль обеими руками, вы молниеносно реагируете на неожиданную ситуацию, не просто тут же вращая его, но и лучше оценивая степень поворота и ощущая положение колес.

Часто кажется, что держать рулевое колесо обеими руками не обязательно — что может случиться на прямой ровной и хорошо просматриваемой дороге при движении с разрешенной скоростью? Действительно, в большинстве случаев ничего не случается, но это только кажется — вы теряете полезную привычку, которая однажды спасет вас — как минимум от помятого бампера или крыла.

На коротком поводке

Каждый пассажир в автомобиле должен быть пристегнут. Все уже привыкли пристегиваться, сидя на передних сиденьях, и без ремня безопасности даже чувствуют себя неуютно. Но почему-то до сих пор считается необязательным пристегиваться ремнями безопасности, сидя на заднем диване. С этой привычкой давно пора кончать.

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Во время резких маневров в экстренной ситуации непристегнутые пассажиры сзади болтаются по салону, а при столкновении с другим автомобилем они ломают спинки передних кресел и своим весом, умноженным на инерцию, убивают сидящих в них пассажира и водителя. Либо, пролетая между креслами, «выходят» через лобовое стекло.

Пристегивать нужно и питомца, для чего есть специальные приспособления, о которых мы подробно рассказывали. Зная, что переноска с кошкой или собака прикреплены к ремням безопасности, вы сможете смело маневрировать в случае экстренной ситуации и не бояться навредить питомцу.

Привычка пристегиваться ремнями самому и заставлять это делать всех пассажиров позволит вам смело управлять машиной и спасет жизни. Закрепленным должен быть и груз в багажнике. Слышали о краш-тесте машины с мешком картошки в багажнике, когда он, сломав спинку заднего дивана, прилетел в салон? Такое было.

Наше окружение

Вынув все из карманов и устроившись за рулем как надо, осмотрите салон машины возле себя — нет ли плохо закрепленных вещей, которые могут упасть на пол и забиться под педали машины. В подстаканнике может шататься бутылка с водой, на полке центральной консоли или перед ней лежит слишком большой предмет, а из кармана двери свисает какая-нибудь вещь.

Все эти предметы не опасны при размеренной езде по пробкам, но в случае резкого маневра они могут оказаться на полу и, по закону подлости, окажется под педалью тормоза либо возле нее. Этому есть простое объяснение: при торможении все вещи смещаются вперед.

Круг почета

Каждый раз перед началом поездки, даже если вы просто остановились в пути, чтобы сходить в магазин или заправиться, обойдите машину, осмотрев ее колеса и проверив отсутствие посторонних предметов в решетке радиатора и в колесных нишах.

Давление в шинах может упасть, что обязательно скажется на управлении автомобилем, а под днищем может застрять ветка, которая, вылетев, способна напугать водителя другого автомобиля. Не начинайте движение, пока не очистите машину от снега: покрытые чем-то стекла, световые приборы или сугроб на крыше ни к чему хорошему привести не могут.

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Кроме того, вокруг нас до сих пор живут шутники, которым кажется, что посторонний предмет в выхлопной трубе — это очень смешно, а прокол колеса — забавное приключение.

Обход машины не занимает много времени и не делает из человека параноика. Эта привычка хозяина, ценящего порядок в том, что имеет отношение к безопасности.

И последний совет, из которого не получится сделать привычку: никогда не садитесь за руль усталым. После рабочего дня потратьте пять минут на то, чтобы просто отдохнуть в машине. Для этого не нужно лезть в телефон, кому-то звонить или слушать радио — лучше всего человек отдыхает в тишине и в темноте, когда его внимание ничто не отвлекает. Пятиминутная передышка позволит вам легче концентрироваться на управлении машиной и на дорожной ситуации. В дальних же путешествиях, если вас клонит в сон, остановитесь возле заправки или в другом безопасном месте и вздремните около 10–20 минут. После такого отдыха ни кофе, ни энергетики не понадобятся.

Что определяет нашу скорость на самом деле и как не поддаваться на провокации, вы можете узнать здесь.

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