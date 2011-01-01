Вопрос с форума «За рулем»:
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— Вопрос по материалу на сайте «Сколько моя Лада проходит без капремонта». Вы адресуете свои советы именно владельцам ВАЗов. А насколько они приемлемы для других марок?
— Принципиальных отличий у наших автомобилей от иномарок по части срока службы деталей и узлов, а также их надежности не наблюдается. Качественное и своевременное обслуживание, а также добротные расходники повышают ресурс.
На редакционных Ладах мы столкнулись с преждевременным выходом из строя насосов охлаждающей жидкости, ремней ГРМ и роликов. Однако и с иномарками такое случается. Эпоха, когда Жигули ломались, а иномарки демонстрировали феноменальную живучесть, безвозвратно ушла.
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