Насколько иномарка прослужат дольше, чем моя Лада? — ответ эксперта — журнал За рулем

Насколько иномарка прослужат дольше, чем моя Лада? — ответ эксперта

Советы по уходу за автомобилем подходят для всех моделей: эпоха, когда Жигули ломались, а иномарки демонстрировали феноменальную живучесть, безвозвратно ушла.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— Вопрос по материалу на сайте «Сколько моя Лада проходит без капремонта». Вы адресуете свои советы именно владельцам ВАЗов. А насколько они приемлемы для других марок?

— Принципиальных отличий у наших автомобилей от иномарок по части срока службы деталей и узлов, а также их надежности не наблюдается. Качественное и своевременное обслуживание, а также добротные расходники повышают ресурс.

На редакционных Ладах мы столкнулись с преждевременным выходом из строя насосов охлаждающей жидкости, ремней ГРМ и роликов. Однако и с иномарками такое случается. Эпоха, когда Жигули ломались, а иномарки демонстрировали феноменальную живучесть, безвозвратно ушла.

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Фото: depositphotos

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