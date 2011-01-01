Роботизированная коробка больше не устанавливается на Весты, но таких машин еще много у дилеров Лады, которые начали получать машины с вариаторами. Вопрос — какую версию предпочесть?

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Плюсы робота, сделанного на базе механической коробки ВАЗ-21816:

невысокая стоимость (плюс 25 тысяч рублей к ценнику) и небольшая цена обслуживания. Например, замена сцепления стоит 10–20 тысяч рублей.

возможность выбора двигателя: робот устанавливался и с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с., и со 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра.

экономия топлива (пол-литра на 100 км пути при 1,6-литровом моторе).

меньшая стоимость самого автомобиля. Купить сегодня прошлогоднюю (других уже нет) Весту с роботом можно по цене от 706 900 до 977 900 рублей.

Но есть у Весты с роботом и минусы:

ресурс сцепления —не более 60 000 км

«задумчивость».

Правда, коробку можно перепрошить, но тогда покупатель лишится заводской гарантии на машину, чего в современных автомобилей допускать не стоит. Но как терпеть робота-тугодума три года?

Робот Лады Весты на базе механической коробки ВАЗ-2181

Главный плюс вариатора — в его плавной работе.

Другие преимущества:

служит 150–200 тысяч километров без ремонта — по крайней мере, так утверждает завод-производитель

работает тише робота

Теперь — о минусах вариатора.

Веста с вариатором существенно дороже, чем с механикой и роботом (от 776 900 до 1 031 900 рублей), так как в паре с ним идет двигатель Nissan — Renault объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с.

— объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. Вариатор не нуждается в обслуживании, но эксперт «За рулем» рекомендует менять в нем масло каждые 60 тысяч километров, а стоимость этой операции сопоставима с ценой замены сцепления на роботе — до 20 тысяч рублей, в зависимости от того, полная замена масла планируется или частичная (от 4 до 12 литров при заливаемом объеме около 7 литров).

Не стоит забывать и про увеличенный расход топлива, если сравнивать эту версию с Вестой, оснащенной роботом и 106-сильным двигателем. Машина с мотором объемом 1,8 литра имеет примерно такой же аппетит.

Вариатор Jatco Лады Весты

Таким образом, у дилеров Лады сейчас представлены Весты для трех разных типов водителей, если не считать версии с механикой, и для трех разных условий эксплуатации. А значит, у покупателя есть богатый выбор: экономично и спокойно, комфортно и дорого, резво и терпимо по расходам.

Подробности сравнения Вест с роботом и вариатором, а также выводы эксперта — в июльском выпуске журнала «За рулем» (скоро в продаже).

О прочих особенностях Лады Весты с вариатором вы можете узнать здесь.