Часто продажа шин на дисках —- это способ скрыть латки и «историю болезни» покрышки.

Возраст шины

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Как известно, со временем резина теряет свои свойства. Она становится менее эластичной, на ее поверхности появляются микротрещины. Резина, по выражению водителей, «дубеет». Жесткими становятся боковины, затрудняется шиномонтаж. Одновременно ухудшаются сцепные свойства шины, особенно ее способность удержать автомобиль на мокром асфальте.

Предельный возраст шин варьируется в зависимости от качества резиновой смеси и технологии изготовления. По ГОСТу, гарантийный срок эксплуатации шин составляет пять лет, а дальнейшая возможность использования шины определяется потребителем. Как правило, резина ходит и дольше в зависимости от пробега и аккуратности водителя. Но о покупке шин старше восьми лет стоит подумать, пусть и выглядят они прилично и, не пробежав ни единого километра, пролежали на складе.

Дата производства наносится на боковину в виде набора из четырех цифр: первые две — неделя изготовления, последующие — год выпуска. Нетрудно посчитать, что, например, цифры «5012» означают, что перед вами покрышка, выпущенная в декабре 2012 года.

Важно также при покупке комплекта подобрать не только шины одной и той же марки и модели для всех колес, но и желательно близкие по возрасту. Только так можно рассчитывать на то, что купленные покрышки по свойствам будут несильно отличаться одна от другой.

Механические повреждения шин

Это особая статья при выборе б/у шины. Их можно разделить на две группы — видимые и срытые.

К видимым относят проколы, разрывы, порезы, к скрытым — повреждение корда. Такого рода повреждения хорошо различимы при осмотре внутренней стороны покрышки. Можно допустить наличие «грибков» и заплаток со стороны протектора. Но их количество не должно быть чрезмерным. Чем больше заплаток — тем труднее отбалансировать колеса, а от этого страдает комфорт и детали подвески при езде, да и остаточный ресурс самой шины снижается.

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Кроме того, нужно помнить, что заплатка перекрывает выход воздуху изнутри колеса, но не перекрывает доступ влаги в структуру шины извне. Вода, в том числе содержащая соли, попадая на металлокорд, вызывает сначала появление ржавчины, а затем и разрушение металлических нитей. В сравнении с заплаткой герметизирующий прокол с двух сторон («грибок») выглядит предпочтительнее. А вот заплатки на боковине — вещь вообще недопустимая. Шина с боковым порезом к эксплуатации непригодна. В лучшем случае на покрышке с «залеченной» боковиной можно, соблюдая осторожность, добраться до дома, а потом заменить колесо.

Замечено, что иные продавцы, для того чтобы скрыть латки и «историю болезни» покрышки, предлагают их в сборе с диском. Не станет же покупатель разбортировать колесо, чтобы осмотреть его изнутри! Нередко при этом давление в шине заметно ниже рабочего. Дело в том, что при нормальном давлении внутренние повреждения могут себя выдать. Отсюда совет: если присматриваетесь к шинам с пробегом, лучше покупайте их без дисков или не на дисках.

Повреждение корда

Накачанное до рабочего давления колесо должно быть ровным, иметь четкую геометрическую форму без грыж и вздутий. Проверить это можно, только смонтировав на диск колесо и накачав его. Поэтому покупая бэушную шину, необходимо оговорить с продавцом возможность возврата при возникновении скрытых дефектов.

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В основном, такие дефекты вызываются повреждением корда после проколов или сильного удара. Внешне это проявляется в волнообразных изгибах протектора — всего целиком. Это можно или заметить на стоянке или ощутив при движении на медленной скорости. Автомобиль с поврежденными покрышками начинает покачивать из стороны в сторону. С увеличением скорости «вальсирование» пропадает, но автомобиль теряет устойчивость. Это опасно.

При расслаивании корда возникают грыжи. Чаще всего они встречаются в плечевой зоне и являются следствием наезда на бордюрный камень. Как долго проходит колесо с грыжей, не возьмется предсказать никто.

Износ протектора

Это главный критерий при выборе шин с пробегом. От глубины протектора зависит, как долго вы сможете проездить на этих покрышках. Помните, что по Правилам дорожного движения глубина протектора летних шин легкового автомобиля не должна быть меньше 1,6 мм, а зимних — менее 4 мм. Понятно, что это показатели критические — значит, к ним нужно добавить запас не меньше, чем 2–3 мм.

Еще надо обратить внимание на равномерность износа протектора. Он должен быть одинаковым по глубине как в центре, так и по боковым дорожкам по всей окружности. Чтобы картина износа была верной, замеры глубины протектора проводят крест-накрест в диаметрально противоположных направлениях.

Так покупать или нет б/у шины?

Покупка бэушных шин — предприятие рискованное. Слишком много подводных камней. Одно дело — покупать шины у соседа или родственника, которым доверяешь, и совершенно другое — кота в мешке на рынке. Шина черная, непрозрачная, внутрь не заглянешь (если она уже смонтирована на диск). Езду на шинах с пробегом можно принять как меру временную. Мне думается, что если нужно откатать сезон, то рискнуть можно. Но покупать шины с пробегом на перспективу неоправданно. Выгоднее взять новый комплект покрышек и отъездить на нем положенный срок, чем за это же время несколько раз поменять бэушные.