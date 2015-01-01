Главные засады и разводки ГИБДД против дачников

Съезды с трасс, ж/д переезды, грунтовки, поле... — вы встретите инспекторов где угодно. Но теперь будете знать, что делать.

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Начнем с ближнего отдыха — на даче. Для гаишника залог выполнения плана, официального или неофициального, — правильно выбранное место для засады. На трассах водители, как правило, ведут себя корректно благодаря комплексам фотофиксации нарушений. Да и свидетелей, которые могут, например, снять злоупотребления на видео, более чем достаточно.

Досмотр после съезда

Часто в выходные дни инспекторов можно встретить после съездов с основных автодорог, где они могут спокойно работать. Например, провести необоснованный досмотр автомобиля, при котором не нужны понятые, в надежде найти что-нибудь недозволенное.

Рельсовые засады

Особо внимательными будьте на нерегулируемых ж/д-переездах. Перед ними всегда стоит знак «Стоп», и ехать без предварительной остановки через пути нельзя. По факту же водители часто пренебрегают этим правилом, тем более когда не видят приближающегося поезда ни справа, ни слева. Казалось бы, вопрос пятисот рублей (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками — статья 12.16.1), тем более что все прочие случаи оговорены здесь же: «за исключением случаев, предусмотренных частями 2–7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы».

Но не исключено, что вам предъявят нарушение правил движения через железнодорожные пути (ст. 12.10 КоАП), тем более что глава та же — двенадцатая. Согласно пункту 2 предусматривается штраф в размере одной тысячи рублей. Но может быть предпринята попытка обвинить вас по первому пункту, согласно которому водителя могут лишить прав на 3–6 месяцев.

Доказывать, что останавливаться на пару секунд перед знаком «Стоп» не было смысла, бесполезно. Это нарушение, и предписание знака следует соблюдать даже в хорошо просматриваемом поле.

Поближе к жилью и местам отдыха

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Нередко инспекторы появляются и возле дач и даже на грунтовых дорогах, ведущих к домам или водоемам. Здесь часто дают порулить несовершеннолетним. А это — передача управления лицу, заведомо не имеющему водительских прав (статья 12.7.3 КоАП), что чревато штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Возле дачных поселков встречаются водители, которые решили быстренько съездить в магазин и не захватили при этом документы. Согласно статье 12.3.1, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Но если инспектор — тот самый оборотень, то он может начать убеждать вас, что применять следует статью 12.7.1, в которой говорится о «водителе, не имеющем права управления транспортным средством». Это неверно, но зато в случае успеха можно напугать нарушителя штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

За годы дежурств у инспекторов ГИБДД появляется настоящее расписание — где, кого и когда следует ловить. Они знают пристрастия водителей лучше, чем сами водители.

Но главное, что на проселках можно встретить уже подвыпивших водителей, которые полями пробираются к магазину или водоему. И тут уже о разводе, как и в случае с передачей управления машиной подростку, речь не идет. Задержанный лишится водительских прав — если инспектор добросовестный и не намерен брать взятку. Но, к сожалению, причиной дежурств в глуши не всегда является добросовестность. Кроме того, сделать пьяным можно и трезвого водителя.

В поле с жезлом

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И, наконец, наряд ДПС можно встретить в поле, рядом с колеей. Причины дежурства здесь те же, как и в случае дачных дорог: обучение вождению, езда без документов или в пьяном виде. Инспектор имеет право остановить вас, даже если вы едете по целине, сгребая бампером траву.

Согласно административному регламенту МВД, у инспектора есть 10 законных оснований для остановки любого транспортного средства: от выявления признаков нарушения или неисправности до банальной проверки документов или в случае проведения мероприятий.

На проселках инспекторы чаще стоят за кустами или поворотами, чтобы стать полной неожиданностью для водителя. Этот фактор очень важен при последующей психологической атаке.

Даже если инспектор будет при этом на личном автомобиле, его действия не выйдут за рамки закона, пока он не начнет намекать на решение вопроса на месте. Дело в том, что есть понятие пешего дежурства, а уж каким образом полицейский добрался до места дежурства, не имеет значения. Главное, что он в форме, с документами и нагрудным знаком, а в руке его — жезл, которым он вас и остановил.

Через посты к морю

Во время поездок на курорты водители нередко сталкиваются с проблемами на стационарных постах или после остановки инспектором на обочине. Мы рассказывали, как была выявлена банда недобросовестных инспекторов — целое подразделение ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району, в которую входил не только работники ГИБДД, но даже оперуполномоченный по особо важным делам. Эти люди фабриковали дела против водителей и пассажиров, после чего предлагали договориться.

Печально известен в народе и пост «Кущевский» в Цукеровой балке на трассе М4 «Дон». Его даже предлагали закрыть, причем в Госдуме. Но теперь там, как заявляют в МВД, навели порядок и даже установили камеры наблюдения. Многие и, в частности, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, в это не верят — дело можно сфабриковать и под камерами наблюдения. Подробнее о методах работы инспекторов на посту «Кущевский» вы можете узнать здесь.

Но вот новый метод отъема денег — понемногу, но зато действенно.

Пост «Кущевский» можно объехать. Описания маршрутов есть на форумах и в дорожных заметках. Но дороги возле трассы «Дон» находятся не в лучшем состоянии.

Ловкость рук

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Практически все водители хранят документы в специальных обложках с несколькими прозрачными листами и, чтобы не мучиться, предъявляют остановившим их инспекторам все скопом, протягивая книжку в окно.

Появились сообщения, что недобросовестные инспекторы стали незаметно вынимать некоторые документы из обложки и прятать. Иногда документы убираются в карман демонстративно. Затем звучит претензия, что вы управляете автомобилем без документов и можно, как описано выше, «пожонглировать» статьями 12.3.1 и 12.7.1 КоАП РФ, намекая на 15-тысячный штраф. В первом случае документ назад можно не получить, и его придется восстанавливать. Во втором случае совет не отправлять в окно документы скопом, а давать их по одному, озвучивая, что вы вручаете, не поможет. Но выручит видеосъемка, вести которую вы имеете право.

Об основных признаках того, что инспектор вас разводит, вы можете узнать здесь.

Фото: depositphotos, скриншоты с видеорегистраторов