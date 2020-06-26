Расход по паспорту и в реале: сравнили 5 машин

Эксперты «За рулем» провели испытания с замером расхода топлива Лады Весты, Датсуна mi-DO, седана Volkswagen Polo и кроссоверов Haval F7 и Renault Arkana. Оказалось, что некоторые модели даже экономичнее, чем заявляет производитель!

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Методика замеров расхода топлива не менялась полвека, но теперь автопроизводители переходят на другой стандарт, дающий более правдоподобные результаты.

Как отметил эксперт «За рулем», 50 лет назад другими были не только машины, но и манера езды, обусловленная дорожными условиями не только в городах, но и на трассах. Именно поэтому расхождения заявленных цифр расхода топлива и реальных столь значительны. Особенно, если речь идет о моделях с системой «старт-стоп», гибридными силовыми установками и даже с кондиционером.

Чтобы продемонстрировать, насколько цифры, полученные при испытаниях, отличаются от реальных, «За рулем» провел эксперимент, в котором участвовали пять моделей. Все они заправлялись из одного и того же пистолета и ездили по одним маршрутам.

Лада Веста экономичнее, чем было заявлено АВТОВАЗом. Но только в городе. Вместо обещанных 9 литров на 100 км расход составил 7,9 литра. На трассе другая картина: 6,2 литра против 5,3. Это связано с обгонами и замедлениями перед грузовиками.

Datsun mi — DO тоже оказался экономичнее в городе. Вместо заявленных 10,4 литра он сжег на 100 км на пол-литра меньше. Но на трассе его аппетит повысился с обещанных 6,1 л/100 км до 6,5 л/100 км.

— оказался экономичнее в городе. Вместо заявленных 10,4 литра он сжег на 100 км на пол-литра меньше. Но на трассе его аппетит повысился с обещанных 6,1 л/100 км до 6,5 л/100 км. Китайский кроссовер Haval F 7 сжег больше топлива, чем было обещано, причем и в городе, и на трассе. Вместо заявленных 12,5 литра на 100 километров улиц он потратил 13,5 литра. За городом аппетит вырос до 9 литров вместо 7,5 л/100 км.

7 сжег больше топлива, чем было обещано, причем и в городе, и на трассе. Вместо заявленных 12,5 литра на 100 километров улиц он потратил 13,5 литра. За городом аппетит вырос до 9 литров вместо 7,5 л/100 км. У Рено Арканы заявленные цифры расхода топлива в городе не отличаются от реальных — 9,1 литра. Но на трассе на 100 километров пути нужно не 6,1, а 7,5 литра.

Volkswagen Polo Sedan — обладателем самого честного расхода топлива. Реальный аппетит в городе составил 7,5 литра вместо заявленных 7,3 л, а на трассе вместо обещанных 4,8 литра мотор сжег 5,5 литра.

Все подробности испытаний и выводы эксперта — в июльском выпуске журнала «За рулем» (скоро в продаже).