Автор совета обнаружил подходящий бокс под аудиосистемой своего кроссовера Nissan X‑Trail (Т31) и слегка усовершенствовал его для удобства пользования гаджетом.

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У кроссовера Nissan X‑Trail Т31 под штатной аудиосистемой есть бокс с откидывающейся вниз крышкой. Хорошее место для навигатора!

В качестве упора использовал заглушку кабель-канала пластикового плинтуса для пола. Отрезал кусок нужной длины и закрепил двусторонним скотчем. Навигатор зафиксирован надежно, пользоваться прибором удобно. Тем более что рядом с полкой расположена 12‑вольтовая розетка.

И. Матюшенок, Ивановская область

Приз автору совета — чайник автомобильный 12 В Airline.

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А вот так можно изготовить потолочную консоль для музыки и гаджетов.

Фото: И. Матюшенок