У кроссовера Nissan X‑Trail Т31 под штатной аудиосистемой есть бокс с откидывающейся вниз крышкой. Хорошее место для навигатора!
В качестве упора использовал заглушку кабель-канала пластикового плинтуса для пола. Отрезал кусок нужной длины и закрепил двусторонним скотчем. Навигатор зафиксирован надежно, пользоваться прибором удобно. Тем более что рядом с полкой расположена 12‑вольтовая розетка.
И. Матюшенок, Ивановская область
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- А вот так можно изготовить потолочную консоль для музыки и гаджетов.
Фото: И. Матюшенок