Приспособление незамысловатое, но полезное.

Некоторые производители выпускают аккумуляторы без ручки для переноски. Приходится задействовать обе руки. Неудобно — дверь не откроешь, лифт не вызовешь...

Я взял два куска прочной ленты шириной 30 мм и, примерив к батарее, сшил два кольца. Расположив кольца перпендикулярно относительно друг друга, прошил в месте перекрестия. Надел «переноску» на аккумулятор — и теперь его можно нести одной рукой.

А. Газиев, Башкортостан

Приз автору совета — светодиодный фонарь Osram Foldable 80.

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Изготовить своими руками столик в машину поможет идея читателя «За рулем».

Фото: А. Газиев