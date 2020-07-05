Как вам это удалось?! 15 невероятных аварий

Каждый день на дорогах и парковках происходит немало забавных аварий из-за того, что водители не чувствуют габаритов, путают педали или переоценивают свои возможности. А иногда они, кажется, просто забывают, на чем едут и что везут.

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Сегодня существует множество систем безопасности, о которых мы всего 20 лет назад и не думали: системы видеокамер кругового обзора, автономного торможения, автопарковщики. Управлять машинами стало проще, но еще не все автомобили их имеют, и люди умудряются попадать в нелепые аварии. По собственному разумению.

Широко, но узко

На снимке ниже — маслкар Dodge Challenger ограниченной юбилейной серии 50th Anniversary Edition. Его хотели похитить прямо из салона, как в фильме «Угнать за 60 секунд». Помните сцену в начале картины, в которой Кип Рейнс ворует Porsche 911 из шоу-рума, вылетая через витрину. В жизни подобный трюк оказался проблематичным. Кроме того, похититель решил выехать через двери. Но дверные косяки оказались слишком прочными. Как вы можете видеть на снимке, машина просто застряла. Вор изуродовал стеклянную стену и дорогой автомобиль.

Другой казус на похожую тему случился в Китае. Но там проем был не узким, а наоборот — широким. Кроме того, девушка не смогла подогнать Bentley достаточно близко к системе контроля доступа по картам шлагбаума. Поэтому ей пришлось выйти из машины, чтобы запихнуть карту в принимающее устройство. Тем временем машина успела уехать под горку и врезаться в стену подземной парковки.

Следующий герой даже не заметил шлагбаум на въезде в подземный гараж. Надо сказать, что он и стен въезда не заметил: его кидало от левой к правой и даже чуть не перевернуло. Но все закончилось хорошо — водитель в итоге вписался в проезд и смог въехать на парковку.

Парковка — дело тонкое

Но въехать на парковку, оказывается, не самая сложная задача. Впереди водителя ждет еще один непростой квест — по установке машины на свободное место. Здесь многое может пойти не так. Например, можно перепутать педали или неверно повернуть руль, как это сделал водитель Пассата. Сначала он выпихнул другой автомобиль с парковочного места, которое ему все же не понравилось. Стал перепарковываться и... снес кирпичную стену.

Но проблемы с парковкой могут быть вызваны и слишком большим автомобилем. Например, огромный пикап становится бедой не для владельца, а для окружающих — его же нужно куда-то впихнуть. И даже если места для стоянки достаточно, отсутствие электронных помощников делает маневр невозможным. Тогда, как рассудил автомобилист в следующем видео, препятствие можно и подвинуть.

Нередко попытка припарковаться возле магазина или кафе заканчивается тем, что машина оказывается внутри заведения. С одной стороны, это, наверное, удобно, но после подобного маневра водителя никто не спешит обслуживать. Да и выйти из машины, как правило, проблематично — она чаще застревает в проеме, да и есть уже не очень хочется. В этом видео водитель явно перепутал педали машины. Трагедию предотвратили рухнувшая невысокая стенка и узость проема.

А в этом ролике автомобилисту не хватило места на парковке, чтобы развернуться, и он въехал в витрину, за которой сидела скучающая девушка. Та настолько перепугалась, что даже отставила свой столик подальше.

АЗС — это низко

Немало хлопот автомобилистам доставляют и автозаправочные станции. В особенности их низкие навесы. При этом водители, привыкшие ездить налегке, видимо, забывают о своих прицепах или о том, что перевозят ценный габаритный груз.

Например, водитель этого пикапа явно не каждый день ездит с прицепом-кемпером, который заметно возвышается над машиной. Забыв о нем, автомобилист въехал на заправку и снес навес, который, падая, повредил автомобиль. На кадрах видно, что край конструкции соскользнул по левым стойкам пикапа — это спасло жизни людям, сидящим внутри.

Но иногда о грузе забывают и водители машиновозов, снося навесы заправок и калеча перевозимые машины. Ситуация на снимке ниже напоминает игру Jenga, а точнее ее финал — что бы ты ни тронул, все обязательно рухнет.

Эстакады, как биты

Нередко аварией заканчивается и проезд под эстакадами. Из самых интересных — проезд под одной из них машиновоза, один из автомобилей которого стоял слишком высоко. Его буквально смело с платформы, но сама эстакада, кажется, выдержала удар.

Другой подобный случай даже порадовал некоторых автомобилистов, так как в результате проезда под ограничительным брусом было повреждено оборудование видеофиксации нарушений одной из машин ЦОДД. Водитель, видимо, не выспавшись за смену, забыл убрать штангу с камерами, за что и поплатился.

Бывает, что подобные аварии происходят и без эстакад, с участием небольших городских машин. Малолитражке Хонде в следующем видео не хватило ни ширины дороги, ни высоты под перевозимым тягачом крупногабаритным грузом: «споткнувшись» на обочине о какое-то препятствие, водитель хэтчбека потерял управление и въехал под платформу. Это напугало его настолько, что он вывернул руль вправо и красиво ушел в прерии. «Так я и знал!» — восклицает водитель ехавшей следом машины.

Мосты глупости

Подборка была бы неполной без мостов глупости. Мы много писали о том, который расположен в Санкт-Петербурге. Потом похожий мост газелисты нашли и в Москве на улице Складочной — очень подходящее название, если судить по фото:

Но подобные преграды, под которыми не помещаются грузовики, есть не только в России. Например, в Дареме (Северная Каролина, США) железнодорожный мост срезал крыши более сотни грузовиков. При этом на мосту установлены датчики, которые измеряют высоту подъезжающих машин и включают запрещающий сигнал светофора, если они не проходят по высоте. Но попытки образумить водителей тщетны, а происходит все примерно так...

Удача есть!

Но чтобы вы не думали, что в узких и низких проездах поселилась неудача, предлагаем вам посмотреть видео, в котором мотоциклист, благодаря мастерству и везению, проскочил между двух столкнувшихся автомобилей. Райдер, конечно, нарушил правила дорожного движения, летя на красный свет, и у него следует отобрать права, но только посмотрите, какая удача!

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Фото: Facebook, Auffenberg Chrysler Dodge Jeep Ram

Видео: Youtube