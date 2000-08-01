7 автосоветов, которые пригодятся каждому летом-2020

(цитата с форума)

Основная сложность в июльских поездках нынешнего года — это определенная «бесшабашность» водителей, которые месяцами сидели на карантине, а теперь почуяли запах свободы. В качестве примера могу привести свою недавнюю поездку из Москвы в Питер и обратно. На трассе М-11 меня, при скорости около 130 км/ч, то и дело обгоняли как тихохода, разгоняясь под 200... Совет простой: не воспринимайте это как личное оскорбление.

Захватите лекарства

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Июльская езда в сочетании с непредсказуемой погодой нынешнего лета может стать опасной для водителей и пассажиров, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкие перепады давления за бортом способны вызвать неожиданное головокружение и прочие неприятности. Поэтому ни в коем случае не отправляйтесь в поездку, особенно в дальнюю, не прихватив с собой лекарства.

А если машина оборудована кондиционером, то не стесняйтесь им пользоваться: жара в салоне может спровоцировать приступ болезни. Кстати, что касается лекарств, то ни в коем случае не оставляйте их в машине — носите с собой! На жаре они могут испортиться.

Остудите салон

И еще о жаре. Садиться в раскалившийся на солнцепеке автомобиль неприятно, поэтому перед началом поездки есть смысл на минуту-другую распахнуть двери, чтобы жаркий воздух покинул салон. Начинать движение лучше с опущенными стеклами, ускоряя проветривание. Включая кондиционер, не направляйте поток воздуха на горячее ветровое стекло: известны случаи, когда оно при этом трескалось. Тем, у кого кондиционера нет, можно активно пользоваться омывателем ветрового стекла , особенно если в нем чистая вода. При этом охладится как стекло, так и короб воздухопритока, в который стекает вода, — из него происходит забор воздуха, а потому в салоне станет чуть прохладнее.

Проверьте аккумулятор

Сильнее других в жару страдает, пожалуй, аккумуляторная батарея. В первую очередь, это касается древних обслуживаемых батарей с пробками, из которых выкипает электролит. Но пробки позволяют легко устранять проблему, доливая дистиллированную воду. Нужно только не лениться хотя бы иногда заглядывать внутрь аккумулятора.

Не оставляйте в салоне то, что может расплавиться

В это время года возможны неприятности типа армейской поговорки про палку, которая раз в году стреляет. Известны случаи, когда бутылка или банка с водой немыслимым способом превращалась в подобие линзы, фокусирующей солнечные лучи — в итоге что-то загоралось.

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Брошенная на видном месте зажигалка тоже может вспыхнуть от перегрева. Многие гаджеты, исправно работающие при комнатной температуре, на солнцепеке начинают глючить.

А при очень сильном нагреве иногда «плывет» пластмасса. В «За рулем» был описан забавный случай, когда у новенького автомобиля ВАЗ-2111, взятого из первой партии на испытания, на жаре просела... полка перед задним стеклом! Так что следите за вещами, которые потенциально могут расплавиться, загореться или взорваться. На них не должны попадать солнечные лучи во время длительной стоянки.

Не оставляйте в машине детей и животных

Ни в коем случае не оставляйте их на жаре в закрытой машине перед гипермаркетами. Салон автомобиля раскаляется очень быстро, а покупки в магазинах, напротив, обычно затягиваются. Тепловой удар в таких ситуациях практически гарантирован — и хорошо, если обойдется без более тяжких последствий. Кроме того, маленький ребенок может просто перепугаться. С формальной точки зрения есть пункт 12.8 ПДД, запрещающий оставлять на время стоянки машину с ребенком до 7 лет, но мне кажется, что недопустимость такого поведения настолько очевидна, что не нуждается в законах. Впрочем, есть и меры наказания. И самая серьезная из них — согласно статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». В ней упомянуты и штраф до 80 тысяч рублей, и исправительные работы, и даже лишение свободы до года.

Головняк с праворульками

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С июля вступает в силу ряд изменений в законодательстве. Одно июльское новшество касается тех, кто собрался ввозить в Россию праворульную машину. Теперь процесс легализации такой техники сильно усложнится. Микроавтобусы, самосвалы и спецтехника объявляются вне закона, а легковушки для постановки на учет должны будут получить технический сертификат в специализированных лабораториях. За деньги, разумеется. Поэтому наш совет: еще раз взвесьте, готовы ли пройти по этому пути или же игра не стоит свеч.

Еще больше оранжевых мигалок

Отметим, что автобусы, участвующие в перевозке детей, с июля должны будут обзавестись оранжевыми маячками. Однако помните, что привилегий в движении они не дают: их задача — привлекать внимание. Сегодня такие маячки обычно используют на машинах аварийных служб, бензовозах и т.п. В общем, встретите такой автобус на дороге — не удивляйтесь и будьте вдвое внимательнее, ведь в автобусе дети.

Счастливых летних поездок!

Фото: depositphotos