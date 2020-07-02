Geely Coolray и Skoda Karoq: 3 важных отличия

Сравнили переднеприводные кроссоверы со 150-сильными моторами.

Всесторонним испытаниям подвергли Geely Coolray в комплектации Flagsheep Sport за 1 499 999 рублей, с 3-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 7-ступенчатым роботом, и Skoda Karoq со 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,4 литра и классическим 8-ступенчатым автоматом (комплектация Style за 1 871 700 рублей).

Оба кроссовера имеют удобные салоны с хорошей отделкой и продуманную эргономику. Они бодро ведут себя на дороге благодаря турбированным агрегатам — Кулрей динамичнее, но совсем чуть-чуть, менее чем на секунду, имеют схожие жесткие настройки подвески и одинаково не годятся для плохих дорог: «китаец» — из-за низкого переднего бампера, а «чех» по причине малого клиренса. То есть машины во многом похожи. Но эксперты «За рулем» выявили несколько существенных отличий.

Первое — внешность. В спокойном дизайне Карока нет претензий и громких заявок, облик Кулрея нарочито броский, что подчеркивает двухцветная окраска кузова.

Второе — интерьер. Салон Карока, обладающего немного большей колесной базой, просторнее и имеет более плотную шумоизоляцию. При проектировании же салона Кулрея больше внимания уделялось дизайну (хотя просчетов по эргономике практически нет).

Третье — багажник, а точнее его вместительность и продуманность. У Кулрея его объем составляет 264 литра против 404 у Карока, согласно замерам «За рулем». Производители заявляют 330 и 500 литров соответственно. Но дело не только в объеме: у «чеха» в багажнике есть регулируемые крючки и дополнительные полочки для мелочей, тогда как в Кулрее представлен стандартный набор: два отсека для мелочей возле выступов колесных ниш.

Все подробности детального сравнения Geely Coolray и Skoda Karoq, а также выводы эксперта — в июльском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).

Сравнение Geely Coolray с кроссоверами Renault Arkana и Mitsubishi ASX вы найдете здесь.