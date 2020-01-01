Короткий тест на память: какое прозвище у Урала-375?

Подсказка — в формуле «100 на 100».

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Название «Урал» всегда настраивает на серьезный лад. Полноприводный грузовик Урал‑375 (позднее — Урал‑375Д) по сей день заставляет относиться к себе с уважением: многие из этих машин, выпускавшихся с 1961 по 1992 годы, до сих пор трудятся. Причина популярности — великолепная проходимость, за которую его любят нефтяники и геологи.

Кроме того, бензиновый мотор объемом 7 литров легко пускался на морозе. За это Уралу прощали его главный недостаток — сумасшедший расход бензина, который порой доходил до 100 литров на 100 км! Не случайно в армии к нему приклеилась кличка «Обжора».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы помните, какой была приборка у Самары?

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Фото: из архива автора