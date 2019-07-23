Главная скрытая особенность мотора 1.6 у Kia Rio

Вот объяснение эксперта.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— Описывая поведение Kia Rio, вы отметили, что мотор 1.6 плохо тянет на низах. А про 1.4 ничего такого не сказали. Он что — лучше?

— Киа Рио с двигателем 1.6 действительно плохо едет «на низах», это подтверждено нашими испытаниями.

Самый популярный мотор — 1,6-литровый мощностью 123 л.с. С ним Rio — один из самых динамичных представителей седанов класса В.

Реальная характеристика этого мотора такова, что максимальный крутящий момент достигается на довольно высоких оборотах. А вот на низких его значение невелико, и для динамичного разгона двигатель приходится крутить.

Про двигатель 1.4 и говорить нечего: его возможностей едва-едва хватает для комфортной езды.

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Фото: Kia