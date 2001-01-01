Сколько же их можно выпускать!.. 12 машин-долгожителей

Ниву, «четверку», «семерку» Жигулей вы в списке точно ждете, но уверены, что угадаете победителя?

Но отечественный автопром в этом отнюдь не одинок. Хорошо известны и импортные рекордсмены, причем даже более «долгоиграющие», нежели наши. Скажем, немецкий Volkswagen Kaefer, французские Renault 4 и Citroen 2CV, британский Land Rover Defender и индийский Hindustan Ambassador. Некоторые из них отметили на конвейере даже 50-летний юбилей. У нас в этой категории — знаменитая ульяновская «буханка». Но здесь речь лишь о легковых моделях.

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Chevrolet Niva — «в девичестве» ВАЗ-2123. Казалось бы, все это было недавно, но первые товарные образцы появились 19 лет назад, в 2001-м. За эти годы автомобиль изменился минимально и пока, кстати, не снят с производства. На сегодня выпущено около полумиллиона машин.

Chevrolet Niva, ВАЗ-2123 Нива

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Выпуск ГАЗ-69 начали в Горьком в 1952-м, а закончили в Ульяновске в 1972-м. За два десятилетия машина почти не изменилась и официально продолжала называться ГАЗ-69, хотя на капоте был уже выдавлен логотип УАЗ. За все годы сделали около 600 тысяч машин.

ГАЗ-69

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ГАЗ-13 Чайка — малосерийный, зато очень «долгоиграющий». Номенклатурный автомобиль понемножку собирали 22 года. В 1959-м машина выглядела вполне современно, но в 1981-м — просто динозавром из совсем иного мира. Конструктивно ГАЗ-13 тоже практически не изменился. Собрали всего чуть более 3000 машин.

ГАЗ-13 Чайка

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Волга ГАЗ-24/24-10 простояла на конвейере 24 года. ГАЗ-24 выпускали с 1968 года. Последняя версия, ГАЗ-24-10, получила модернизированные двигатель, детали кузова и интерьер. Такие машины делали до 1992-го, когда их сменил ГАЗ-31029. «Двадцатьчетверка» — самая массовая Волга за всю историю завода — с тиражом около 1,5 млн экземпляров.

ГАЗ-24 Волга, ГАЗ-24-10 Волга

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Восьмое место делят номенклатурная Волга ГАЗ-3102 и самый народный в СССР автомобиль Запорожец. Обе машины, пусть и с изменениями, делали по 27 лет. ГАЗ-3102, дебютировавший в 1981-м, до перестройки в свободную продажу не поступал. И потому был особо желанным у неизбалованных советских граждан. Со временем автомобиль обрел иные двигатель и коробку, модернизированные тормоза и подвески, переделанный салон и в таком виде дожил до 2008 года. Тираж, однако, невелик: около 156 тысяч машин.

ГАЗ-3102 Волга

Запорожцы семейства ЗАЗ-966, потом ЗАЗ-968 выпускали с 1967 по 1994 год. Основа машины сохранялась, хотя появился более мощный 40-сильный мотор, изменилась внешняя отделка и детали салона. ЗАЗ-968М стал одним из последних в мире заднемоторных автомобилей малого класса. А всего изготовили около 2,5 млн машин.

ЗАЗ-966, ЗАЗ-968М

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Знаменитый автомобиль из Тольятти — универсал ВАЗ-2104. Выпуск начали в 1984-м и завершили через 28 лет — в 2012-м в Ижевске. Машин во множестве модификаций, с разными моторами, в том числе с дизелем, с деталями интерьера от иных вазовских моделей и даже с решеткой радиатора от ВАЗ-2107 за эти годы сделали более 1,14 млн.

ВАЗ-2104 Жигули

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