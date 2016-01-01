УАЗ Патриот с АКП: отзывы первых владельцев

Просели рессоры, коса трется о кардан, полуоси не ломаются, антикоррозийку все равно сделаю — покупатели машины отмечают особенности «автоматического» Патриота.

Расход топлива и шум в салоне

Главная проблема — большой расход топлива. При езде по трассе УАЗ потребляет 12–13 л на каждые 100 км. В городе Патриот на тот же путь тратит 18–20 л бензина. Многовато! Но вот мнение одного из владельцев с тематического форума uazpatriot.ru:

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10–12 л/100 км по городу для какого-нибудь корейского хэтчбека на автомате весом чуть больше тонны — это терпимо, а 18–20 л/100 км для двухтонного высокого кирпича с мотором 2,7 это почему-то много.

Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая. На шестой при скорости 100 км/ч тахометр показывает всего-то 2200–2300 об/мин. С ручной коробкой на такой же скорости обороты двигателя достигают трех тысяч. Поэтому на шоссе Патриот с автоматом примерно на литр экономичнее версии с механикой.

Этим же объясняется и выигрыш в акустическом комфорте — разговаривая внутри Патриота с АКП, не приходится повышать голос, чтобы тебя услышали. Вибраций тоже меньше — в отличие от рычага механики селектор автомата не жужжит и не трясется. Больше комфорта — это отмечает в отзывах практически каждый владелец новой версии «патрика».

Проблемы с трансмиссией

Бывалые уазоводы говорят, что на двухпедальном Патриоте нет извечных проблем с ломающимися полуосями. Этим (при резком старте на асфальте) грешат версии с механикой. С автоматом внедорожник стартует плавнее, поэтому и полуоси остаются целыми.

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Что касается надежности коробки, то пробеги у имеющихся машин еще не такие большие, чтобы можно было судить с уверенностью. Пока особых проблем владельцы не замечают. Да и вряд ли заметят — автомат Punch Powerglide 6L50 в недалеком прошлом устанавливался на внедорожники General Motors и зарекомендовал себя с лучшей стороны: 300 000 км он выхаживает без проблем. Но для этого владельцу необходимо менять рабочую жидкость в коробке раз в 80 000 км пробега. Потребуется залить 9,7 литра масла ATF Dexron VI, а также поменять фильтр. На круг получится 4500–6000 рублей в зависимости от сервис-центра.

Недостаток мощности и перепрошивка

УАЗ Патриот — автомобиль тяжелый, и 150 л. с. некоторым владельцам машины не хватает. Поездив месяц-другой, они решаются на форсировку мотора. Как правило, дело ограничивается чип-тюнингом, который добавляет еще 10–20 сил. Цена вопроса — 5000 рублей. Дешево и сердито. Порой на этом не останавливаются, попутно дорабатывая впускной тракт и выхлопную систему. Но подобное вмешательство в разы дороже, так что на него соглашаются единицы.

Проблемы с кузовом и сборкой

Завод постоянно улучшает антикоррозионные свойства кузова, но владельцы предпочитают подстраховываться. Дополнительную антикоррозийную обработку проводит практически каждый владелец УАЗа. Стоит это недешево. Защита днища и колесных арок обойдется в 10 000 рублей. Бывалые уазоводы предпочитают обрабатывать и скрытые полости. Таким образом, на круг получится примерно 15 000 рублей. Пользователь Gagarian (Drom.ru) пишет:

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Сразу после покупки сделал антикоррозийную обработку в проверенном месте, хотя менеджеры убеждали, что качество ЛКП значительно улучшилось, но береженого Бог бережет.

Многие жалуются на глючную мультимедийку (радио то работает, то нет, иногда черный экран — помогает только принудительная перезагрузка), климат-контроль, который в режиме Auto начинает холодить и дуть изо всех сил, а также проседание задней подвески.

Просели рессоры, хотя нагрузок машина не испытывала, ничего кроме людей не возили, — удивляется на otzovic Дмитрий.

Большой поток жалоб на небрежную сборку. Владельцев допекают криво установленные рули, неотрегулированные дверные замки, провисание багажной двери — приходится постоянно регулировать петли. Помогает ненадолго. А кому-то и вовсе приходится отодвигать электропроводку от движущихся деталей. Вот что пишет arhipchik (uazpatriot.ru):

Обращайте внимание на косы под днищем. У меня коса, которая идет на коробку передач, лежала на кардане и терлась о него.

Почти все владельцы сетуют на дороговизну импортной гидромеханики — доплата в 100 000 рублей по меркам индустрии слишком высока. Да и в целом Патриот перестал быть доступным. Цена «верхних» комплектаций подбирается к полутора миллионам! За такие деньги ожидают от машины более высокого комфорта, экономичности и качества. Все это заводчане обещают на Патриоте нового поколения, который покажут в следующем году.

Комментарий завода

Мы отправили на УАЗ запрос, в котором просили прокомментировать жалобы владельцев на слабую коррозийную защищенность Патриота. И вот какой ответ получили:

«С 2018 года на Ульяновском автомобильном заводе реализуется комплексная программа повышения качества. В рамках этой инициативы запущена в эксплуатацию автоматизированная система контроля SOK 2.0, модернизированы испытательные стенды, на участке катафорезного грунтования последовательно завершен переход на грунты PPG и BASF 800-й серии.

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Повышена антикоррозионная стойкость передней части автомобиля в районе крыла по стойке А и под пластиковой накладкой в месте расположения кронштейна крепления. Технология крепления последнего изменена, что позволило подвергнуть указанный участок катафорезу. Дополнительно увеличен зазор, таким образом убран второй потенциальный очаг коррозии с обратной стороны.

Фторопластовые проставки заменены на заклепки из цветного оцинкованного металла — так устранен вредный контакт между крылом и брызговиком. Контактирующие поверхности в зоне передней стойки и крыла разнесены за счет выштамповок, которые позволяют уйти от использования изолирующего материала.

Для защиты от коррозии петель боковых дверей УАЗ применяется воск с хорошими проникающими свойствами»..