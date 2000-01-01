Подсказка: увидеть ее можно было только на выставках.

Материалы по теме Эта Волга была лучшей в истории. Но покупателей не нашлось

В 2002 году ГАЗ неожиданно выпустил прототип скромного для себя автомобиля класса D.

Из технических особенностей: «маленькая» Волга ГАЗ‑3115 выделялась задней независимой многорычажной подвеской, позволившей переместить запасное колесо из багажника под пол. Передняя подвеска — двухрычажная, рулевой механизм — реечный, с гидроусилителем. Интерьер ничем особенным не запомнился, как, впрочем, и экстерьер.

Менеджеры говорили о цене примерно в 10 000 долларов, что при заведомо небольших объемах намечаемого производства звучало неправдоподобно. В итоге «пятнадцатая» до 2007 года путешествовала по выставкам, после чего незаметно исчезла.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, чем отличался от обычного аккумулятор из «Березки»?

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Волги, которых мы так и не дождались, — тут.

Фото: из архива автора