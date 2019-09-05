А ведь было время, когда необслуживаемая АКБ ставила автовладельца в тупик!

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В советское время автовладельцы, имевшие возможность приобретать автомобильные аксессуары в валютных магазинах «Березка», иногда попадали впросак.

Взять, например, аккумулятор. Тогда «пойти и купить» его было невозможно: сначала сдавали старую батарею, получали справку, записывались в очередь и ждали.

В «Березке» удивляло не столько наличие аккумулятора в свободной продаже, сколько его внешний вид: он был заклеен яркой пленкой и не имел пробок! Про необслуживаемые АКБ тогда никто не слышал, а потому каждый второй покупатель начинал отдирать красивую пленку, полагая, что это всего лишь разновидность упаковки, скрывающая доступ к банкам. Поэтому на витринах появились рукописные объявления: «Пленку не отрывать!».

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