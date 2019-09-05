С какого возраста можно получить права? Сейчас — с 18 лет, но этот вопрос периодически обсуждают врачи, ГИБДД, страховщики и законодатели. Все чаще звучат предложения поднять планку до 21 года. «За рулем» изучил аргументы «за» и «против» увеличения минимального возраста водителя.
Организаторы Международного фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST провели свой первый автопробег. С 24 июля по 6 августа участники проехали из Новосибирска в Москву. Маршрут движения колонны проходил через города Омск, Челябинск, Уфа, Набережные Челны и Казань. Поддержали автопробег такие компании, как MOTUL, BBS Group, «Энергон» и телеканал «АвтоПлюс».
Организаторы Международного фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST провели свой первый автопробег. С 24 июля по 6 августа участники проехали из Новосибирска в Москву. Маршрут движения колонны проходил через города Омск, Челябинск, Уфа, Набережные Челны и Казань. Поддержали автопробег такие компании, как MOTUL, BBS Group, «Энергон» и телеканал «АвтоПлюс».