Приезжайте в Конаково: тут идет первое ретроралли после карантина!

С 17 по 19 июля в Москве и Тверской области проходит первое в сезоне ретроралли — соревнования классических автомобилей Touring Assembly Jaguar Classic Open. У вас нет планов на выходные? Вот отличный вариант!

Пандемия смешала все планы. Обычно соревнования классических автомобилей начинаются в России уже весной. А началу лета сопутствует представительное ретроралли L.U.C Chopard Classic Weekend Rally. В этом году не было ничего. Обидно — ведь многие владельцы классических машин держат их как раз для участия в подобных соревнованиях, всерьез готовятся к сезону сами и готовят свои машины, чтобы не подвели на трассе.

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И особенно обидно потому, что два российских ретроралли — «Урал» в Екатеринбурге и Муром-Москва — должны были стать отборочными этапами FIA (Международной автомобильной федерации), после чего можно заявляться, например, на престижнейшую Mille Miglia. Это очень круто: отборочных этапов FIA всего 14, проходят они в 11 странах, а в России в этот список попали сразу два соревнования.

Комитет классических автомобилей РАФ ежегодно готовит календарь на будущий сезон. Календарь 2020 года был сдан в прошлом году, когда о коронавирусе и речи не было. И никто не мог подозревать, что это была версия 1.1. В этом году появились версии 2.1, 3.1, 3.2. А сегодня Комитет живет по календарю версии 4.2. Сезон открывает новый вид соревнований — Туринг-Ассамблея. О специфике соревнований мы побеседовали с главным организатором ралли — Андреем Паньковским.

Андрей Паньковский, председатель Комитета классических автомобилей РАФ, организатор Touring Assembly Jaguar Classic Open

— Андрей, поздравляю с долгожданным открытием сезона! Расскажите, в чем особенность этих соревнований.

— Официальные соревнования включают две серии — Кубок РАФ и Трофей РАФ. Это мероприятия, в которых участвуют не просто фанаты классических автомобилей, а опытные спортсмены. Мы решили создать мероприятие нового формата, фактически новую дисциплину, чтобы каждый владелец классического автомобиля мог взять дорожную книгу, разобраться с ней за 15–20 минут, проехать по трассе, поучаствовать еще в каких-то активностях, получить удовольствие и понять, что он запросто может принимать участие в ралли, в том числе более высокого уровня.

Так что Туринг-Ассамблея — это, можно сказать, такой «лайтовый» формат. Кроме того, мы проводим ее совместно с Ягуар-Клубом Россия, и допускаем к участию даже современные автомобили Jaguar, при том, что классический автомобиль — это, строго говоря, категория 30+. Впрочем, мы и раньше делали исключения по возрасту.

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— Кроме московского этапа соревнований, у вас запланировано два дня в Конаково, Тверской области. А туда можно попасть в качестве зрителя?

— Конечно, можно. У нас трехдневная программа, которая началась 17 июля и заканчивается 19 июля. Основные события — соревнования, награждение, конкурс элегантности — состоятся как раз в субботу, 18 июля. Наши мероприятия кроме самих соревнований всегда включают какие-то развлечения, перфомансы. Во-первых, участники ралли и гости (зрители) могут участвовать в фотосессиях с ретроавтомобилями. Но самое главное, что мы будем соревноваться там же, где в те же дни проходит этап Кубка России по вертолетному спорту — на аэродроме в Конаково. Приезжайте!

— Быстро собраться и приехать получится не у всех. А где и когда будет проходить следующее ретроралли (по современной версии календаря)?

— Готовьтесь к поездке в Смоленск, 1 августа, на Трофей РАФ, или в Калугу 22–23 августа, на «Автостраду». Эти соревнования также включены в список отборочных этапов FIA, и экипажей должно быть очень много.

Top-10

То, что владельцы олдтаймеров соскучились по соревнованиям, тусовкам, понятно по тому, что на первую Туринг-Ассамблею, не «раскрученную» еще, собралось 45 экипажей на самых разных автомобилях. По-своему интересны все. Но рассказать обо всех мы не можем, поэтому сделали выборку из 10 машин. Условно — самых интересных.

Jaguar Mk IX 1958 года

Роскошный седан Jaguar Mk IX с новым двигателем рабочим объемом 3,8 литра мощностью 220 л.с. был представлен на Лондонском мотор-шоу 1958 года. Уже в базовой комплектации на автомобиле был гидроусилитель рулевого управления и дисковые тормоза на передней и задней осях. Стоимость начиналась с 2000 английских фунтов. А сегодня цены на такие машины в подобном — безупречном — состоянии достигают баснословной величины. Владелец автомобиля — завсегдатай ретроралли Максим Базильер.

Rolls-Royce Corniche 1971 года

На шикарном кабриолете Rolls-Royce Corniche под стартовым номером 02 выступает Андрей Паньковский. Corniche, название которого напоминает о прибрежной дороге вдоль Французской Ривьеры, был двухдверной версией Rolls-Royce Silver Shadow, созданной в отделении Mulliner Park Ward. Эту модель с кузовом купе и кабриолет производили с 1971 по 1995 годы. Автомобиль, участвующий в ралли, произведен именно в 1971 году, что добавляет ему ценности. Общий тираж кабриолетов первого поколения составил всего 3239 штук.

Ford F-100 1955 года

Владелец Ford F-100 1955 года — Александр Лужков. Как известно, мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков был известным любителем и коллекционером классических автомобилей сам неоднократно участвовал в ретроралли. Его младший сын унаследовал любовь к олдтаймерам. А в Туринг-Ассамблее он решил участвовать на редком в наших краях, но мегапопулярном в США классическом Ford F-100. Его называют самым узнаваемым пикапом в мире.

Buick Super Eight Converible 1948 года

Еще один представитель американской классики — Buick Super Eight Converible 1948 года, он же — Buick Roadmaster. При виде этой машины вспоминается роман Стивена Кинга «Почти как Бьюик». Но этот автомобиль не страшный, а страшно красивый. Вы согласны?

Porsche 930

Porsche 930 выпускался в Штутгарте с 1975 по 1989 годы. Особенностью этой модели стало применение технологии турбонаддува, новой для компании в 1970-х. Разгон до 100 км/ч у этого автомобиля занимал всего около 5 секунд — весьма впечатляюще даже в наше время. Модель производилась с кузовами купе, кабриолет, спидстер и тагра. На фото именно тарга. Такие машины сегодня в большой цене. И обратите внимание на номерной знак — правильный для 911-го.

Ford Mustang Shelby GT500 1967 года

Это Ford Mustang Shelby GT500 1967 г., знаменитая Элеанор из «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем. Может быть, даже та самая, киношная — так как Cinema Vehicle Services построила для фильма 11 автомобилей, восемь из которых были муляжами, а три — реально действующими. После оглушительного успеха фильма на рынке стали появляться реплики — так же, как произошло с DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее». Впрочем, даже если Кейдж и не прикасался к этому автомобилю, он не становится от этого менее крутым.

Волга ГАЗ-21

Волга ГАЗ-21 на Туринг-Ассамблее была единственной, что удивительно, если учитывать популярность автомобиля и то, что в прежних ретроралли «двадцать первых» было всегда минимум несколько, а иногда столько, что можно было проводить отдельный зачет. Владелец Михаил Готесман, организатор тульской «Автострады», постоянный участник и призер ретроралли, считает, что его коллеги перешли на импортную технику. Кстати, у Михаила в гараже есть еще и Tatra 87 1942 года, и Ford T 1924 года. Недавно коллекция пополнилась Запорожцем ЗАЗ-968 с пробегом всего лишь в 400 км. Но на Ассамблею Михаил приехал на ГАЗ 21 М-21В 1958 года. Автомобиль редкий, так как это Волга первой серии, но без звезды. Всю свою жизнь «двадцать первая» находится в одной семье: ее купил дед Михаила. И именно эта машина дала старт увлечению ретроавтомобилями…

Mercedes-Benz 300 CD W188

Mercedes-Benz 300 CD W188 c кузовом кабриолет 1956 года. Такие автомобили делались по спецзаказам, и счет шел на сотни штук. До наших дней и в таком состоянии дошли единицы. Интересно, что автомобили этой серии имеют собственное имя — Adenauer, в честь первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденаэура. В свое время эта модель была флагманом марки.

Volvo 1800S

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Автомобиль Volvo 1800S выпускали с 1961 по 1973 годы. С кузовом купе произвели 39 407 экземпляров, так что и этот автомобиль довольно редкий. И крепкий. Именно такой модели принадлежит несколько мировых рекордов пробега для некоммерческого автомобиля, которые устанавливал американец Ирвин Гордон. Последний его рекорд — 3,2 миллиона миль (5,14 миллиона километров). Естественно, Ирвин эксплуатировал свой автомобиль ежедневно, а не выезжал на ретроралли несколько раз в год.

Daimler XJ40 Sovereign

Относительно молодой участник ретроралли — Daimler XJ40 Sovereign, выпускавшийся с 1986 по 1994 годы. На Daimler Six ставили двигатели с рабочим объемом 3,6 литра, спортивные сиденья, улучшенную деревянную отделку и кожаную обшивку из той же кожи, что шла на Роллс-Ройсы и Астон-Мартины. Среди опций автомобиля значились дверные ручки с подогревом!

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Заинтересовались темой? Есть классический автомобиль, хотите принять участие в подобных соревнованиях? Нет проблем, организаторы будут только рады. Календарь мероприятий и регламентирующая документация размещены здесь.

Что такое классический автомобиль?

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За ответом на этот вопрос мы вновь обратились к Андрею Паньковскому:

— Условно говоря, классическими могут считаться любые автомобили возрастом больше 30 лет. А подробно все расписано в новом ГОСТе по классическим автомобилям, вступившем в действие в Российской Федерации с 1 марта 2020 года и определяющим особый порядок регистрации таких автомобилей, технического осмотра, налогообложения и прочего.

Не секрет, что во всем мире классические автомобили выделяются в отдельную категорию, так как условия эксплуатации у них иные, нежели у других машин. У нас же долгое время они никак не были обособлены. И только благодаря сотрудничеству Комитета классических автомобилей РАФ и нынешнему руководству МВД начались какие-то изменения. Хотя на создание нормативной базы и на отладку всего механизма действия нового ГОСТа потребуется еще пара лет.